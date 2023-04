Start-up aux États-Unis capable de déterminer « l’âge réel » du corps et ralentir vieillissement

L’une des aspirations majeures du domaine de la biotechnologie est de découvrir l’innovation qui agira comme une source d’éternelle jeunesse pour les êtres humains. Un scientifique spécialisé en biologie de l’université d’Harvard a créé une société offrant la possibilité de « maîtriser son propre processus de vieillissement ».

Tally pour score et health pour santé : Tally Health, une start-up new-yorkaise spécialisée dans le domaine de la biotechnologie, propose de déterminer l’âge biologique de votre corps au-delà du nombre de bougies sur votre gâteau d’anniversaire, puis de ralentir les effets du vieillissement en suggérant de nouvelles habitudes alimentaires ou de sommeil. Un objectif qui a fasciné de nombreux inventeurs au fil des décennies. Toutefois, cette jeune entreprise a été co-créée par un biologiste de Harvard, ce qui lui confère une certaine crédibilité.

David Sinclair est un chercheur réputé dans le domaine de la génétique et auteur du livre à succès Pourquoi nous vieillissons et pourquoi nous n’avons pas à vieillir. Parfois critiqué par d’autres membres de la communauté scientifique, il vante les effets du resvératrol, une molécule présente dans le raisin, qui pourrait contribuer à prolonger la vie. Pourtant, cette théorie n’a jamais été prouvée de manière concluante jusqu’à présent.

Âgé de 53 ans, David Sinclair affirme avoir rajeuni de 10 ans grâce au test de Tally Health en adoptant un régime végétalien, en stoppant sa consommation d’alcool, en pratiquant un jeûne intermittent et en buvant au moins une tasse de thé vert matcha chaque jour. Il a également modifié ses habitudes de vie pour réduire son stress et faire de l’exercice. Selon lui, seulement 10 % du vieillissement d’un individu sont liés à son ADN et les 90 % restants sont sous notre contrôle.

Le site internet de Tally Health propose des slogans accrocheurs tels que « prenez le contrôle de votre vieillissement » ou « changez la manière dont vous vieillissez ». Pour concrétiser ces promesses, la démarche débute par un test avec un écouvillon que l’on frotte à l’intérieur de la joue. Il est ensuite envoyé à la société, qui analyse votre ADN et détermine votre âge biologique par rapport à votre âge chronologique. Selon les résultats, elle suggère des modifications de votre régime alimentaire ou de vos habitudes de vie, tout en expliquant l’impact de ces changements et en offrant des alternatives pour ne pas nécessairement abandonner ce qui vous plaît.

Tally Health propose également des compléments alimentaires. Vous pouvez refaire un test trois mois plus tard et ajuster les recommandations en fonction des résultats. Un abonnement mensuel, semestriel ou annuel est proposé, coûtant entre 129 et 199 dollars par mois.

Plusieurs chanteurs et acteurs ont été séduits par le projet Tally Health. La start-up affirme avoir développé une horloge épigénétique grâce à une vaste base de données basée sur les échantillons de 8 000 personnes âgées de 18 à 100 ans, réparties à parts égales entre hommes et femmes, ainsi que diverses origines ethniques. Son algorithme permet d’analyser les échantillons de ses futurs clients. La jeune entreprise a été lancée en février 2023 et compterait 270 000 personnes sur sa liste d’attente.

La start-up a réussi à lever 10 millions de dollars, dont une partie provenant de célébrités telles que le chanteur John Legend, les acteurs Zac Efron et Pedro Pascal, ce dernier étant particulièrement populaire en ce moment grâce aux séries Mandalorian et Last of Us.