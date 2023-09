Squeezie peut-il battre son record Twitch ? Découvrez-le sur GP Explorer !

L’univers de l’esport nous réserve toujours de belles surprises, en témoigne le GP Explorer, édition numéro deux, qui se tient ce samedi 9 septembre. Ce tournoi rassemble près de 24 pilotes, tous aussi talentueux les uns que les autres, pour une course endiablée sur le circuit mythique du Mans. Mais ce qui rend cet événement unique, c’est la particularité de son casting : tous les participants sont des youtubeurs, streameurs ou artistes, invités par le célèbre Squeezie en personne. Leur objectif ? Non pas de battre des adversaires virtuels, mais bien de mettre leurs compétences à l’épreuve sur une piste bien réelle. Un défi de taille pour ces gamers de l’extrême, qui pourraient bien repousser les limites de leur audience en faisant de Squeezie le streamer le plus regardé sur Twitch en France.

Une course de voitures dans l’univers de l’esport

L’organisation de grands événements physique est une tendance de fond dans le monde de l’esport. La première édition du GP Explorer, organisé par le célèbre YouTubeur Squeezie, a attiré près d’un million de spectateurs en simultané sur Twitch, ce qui a établi un record pour la plateforme en France. L’événement était une course de voitures et a eu lieu sur le circuit Bugatti du Mans avec la participation de 18 hommes et 6 femmes venant du monde d’Internet et de l’esport.

Des événements physiques pour rassembler la communauté

Les streameurs et les YouTubeurs cherchent à donner rendez-vous à leur communauté dans la « vraie vie ». Les événements peuvent être des compétitions et des matchs de jeux vidéo ou bien des événements sportifs tels que ce grand prix automobile. La Karmine Corp, club d’esport, a même intégré l’organisation de matchs dans des grandes salles de spectacles à son business modèle. Cette tendance permet également de générer des revenus de billetterie.

Des événements record sur Twitch

Le GP Explorer a battu le record d’audience en France sur Twitch, mais depuis, cet exploit a été surclassé par l’Even All Stars, un match de football qui a également réuni des personnalités d’Internet. Cette tendance à organiser des événements physiques est amplifiée par les déconfinements et le besoin de se retrouver et de partager des expériences dans la vraie vie. D’ailleurs, le streamer Domingo a organisé un festival de musique appelé le Popcorn festival en 2020.

