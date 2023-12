« Sportifs français prêts à briller : qui sont déjà qualifiés pour Paris 2024 ? »

Voilà la nouvelle récapitulation des athlètes français et françaises qui ont d’ores et déjà assuré leur place pour tâcher d’éblouir lors de la prochaine saison estivale en plein cœur de la capitale durant l’événement des Jeux Olympiques.

Présentation des athlètes français qualifiés pour les JO 2024

La liste officielle des sportifs français qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ne sera rendue publique qu’à la conclusion des dernières commissions de sélection du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le 8 juillet 2024. Cependant, certains athlètes ont déjà leur billet pour les Jeux.

Les qualifiés français couvrent différentes catégories sportives, dont le quatre sans barreur d’aviron, les équipes de basket, de beach-volley, de football, de hockey sur gazon, de handball et également de volley-ball et de water-polo, toutes catégories confondues.

Athlètes représentant la France en individuel

En ce qui concerne les qualifications individuelles, plusieurs sportives et sportifs se sont distingués. Pour le basket 3×3, c’est l’équipe féminine qui représentera la France. En boxe, Wassila Lkhadiri, Amina Zidani, Estelle Mossely et Davina Michel combattront chez les femmes, tandis que Billal Bennama, Sofiane Oumiha et Makan Traoré porteront les couleurs tricolores chez les hommes.

En breakdance, Dany Dann s’est qualifié pour la bataille b-boys. Du côté du canoë-kayak, Marjorie Delassus et Camille Prigent, chez les femmes, ainsi que Nicolas Gestin et Titouan Castryck, chez les hommes, ont obtenu leur place. En ce qui concerne l’escalade, Bassa Mawem et Oriane Bertone ont réussi à se qualifier. L’équipe féminine de gymnastique représentera également la France, alors qu’en judo, Shirine Boukli, Amandine Buchard, Sarah-Léonie Cysique, Clarisse Agbégnénou, Marie-Eve Gahié et Romane Dicko se distinguent chez les femmes et Luka Mkheidze, Walide Khyar, Alpha Djalo et le légendaire Teddy Riner, chez les hommes. En lutte, c’est Koumba Larroque qui a décroché sa place.

Des qualifications en attente de confirmation

Les qualifications de Valentin Prades et Marie Oteiza en pentathlon moderne ainsi que celles de Clément Bessaguet en tir sont encore soumises à la validation du CNOSF. Au triathlon, Cassandre Beaugrand et Dorian Coninx ont été sélectionnés, sous réserve d’obtenir un top 6 sur une World Triathlon Championship Series en 2024.

En surf, Johanne Defay, Vahine Fierro et Kauli Vaast ont leur ticket pour Paris 2024. En tir, Carole Cormenier et Camille Jedrzejewski, chez les femmes, ainsi que Clément Bessaguet, chez les hommes, iront défendre les couleurs de la France.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA