« Sport utilisé comme écran de fumée: Comment les entreprises polluantes manipulent leur image! »

L’omniprésence d’entreprises associées aux énergies fossiles en tant que mécènes des grands rassemblements sportifs illustre que ces titans ont adopté le monde sportif comme leur aire de prédilection.

Partie 1 : Controverse autour des sponsors de la Coupe du Monde de Rugby 2023

La Coupe du Monde de Rugby 2023, lancée le 8 septembre en France, a associé 13 sponsors, dont des entreprises à fort impact environnemental tels que le constructeur de voitures Land Rover, la compagnie aérienne Emirates et le groupe pétrolier TotalEnergies. En particulier, le partenariat avec TotalEnergies a suscité une vive polémique en raison de la participation continue de la société dans les énergies fossiles. Greenpeace a même accusé TotalEnergies de « partenariat climaticide », utilisant les événements sportifs pour améliorer son image climatique.

Acceptedant les accusations de « greenwashing », TotalEnergies fait valoir son long historique de partenariat avec le rugby. Bien que reconnaissant la nécessité d’un débat sur le financement des manifestations sportives internationales, le Comité d’organisation de France 2023 a affirmé l’importance de développer des modèles d’organisation durables. Cependant, l’omniprésence des entreprises à forte empreinte carbone indique que le chemin vers ce changement est encore long.

Partie 2 : « Sportwashing » et demande d’interdiction de la publicité

Une étude de 2021 du think tank New Weather Institute a révélé que plus de 250 contrats de sponsoring ont été signés entre de grandes émettrices de CO2 et les principaux clubs, entités et événements sportifs dans 13 sports à travers plusieurs pays. L’un des auteurs de l’étude, Andrew Simms, a introduit le concept de « sportwashing », où les entreprises utilisent le sport pour améliorer leur image. Il soutient que ces industries polluantes utilisent le sport pour promouvoir une image faussement saine et attrayante, tout en étant, en réalité, de grandes causes de pollution et de la détérioration du climat.

Edina Ifticène, de Greenpeace France, affirme que les entreprises pétrolières comme TotalEnergies intensifient ces partenariats pour gagner en « acceptabilité sociale ». En effet, l’industrie pétrolière et gazière présente une mauvaise image, particulièrement auprès des jeunes générations, et se voit contrainte de faire preuve de bonnes intentions environnementales.

Dans de nombreuses institutions artistiques britanniques, elles ont cessé de collaborer avec les grandes entreprises pétrolières et gazières. Dans ce contexte, certains pensent que les entreprises fortement polluantes devraient être interdites de publicité ou de sponsoring d’événements d’envergure. Le New Weather Institute propose de mettre fin à ces contrats pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l’interdiction de la publicité pour l’industrie du tabac.

Partie 3 : Questions sur l’impact des événements sportifs eux-mêmes

Certains experts soulignent que les événements sportifs eux-mêmes peuvent avoir un impact environnemental considérable. David Roizen, spécialiste des questions sportives, fait remarquer que ces grands événements sportifs sont essentiellement des « machines à polluer ». Selon lui, la communauté sportive n’est pas suffisamment consciente des questions environnementales, et une réflexion sur le « sport que nous voulons dans notre société » devra être entamée.

En réponse à une récente controverse entourant Um sponsor de l’Ultra-Trail du Mont Blanc., certains athlètes ont menacé de boycotter des événements s’ils étaient sponsorisés par des entreprises considérées comme polluantes. Ils estiment qu’il est de leur responsabilité d’exercer leur influence de manière positive et durable. Par conséquent, la pression pour des sponsors plus respectueux de l’environnement pourrait éventuellement provenir des sportifs eux-mêmes.

