Sport: 4 000 enfants au Stade de France pour une journée avec Kylian Mbappé et l’association

L’entité Premiers de cordée a mis en place une manifestation sportive au sein du Stade de France. Pas moins de 4 000 jeunes atteints de maladies ou porteurs de handicaps ont eu la chance de participer à diverses disciplines, telles que le surf et l’escalade. De surcroît, ils ont eu l’opportunité de voir le représentant de l’organisation : Kylian Mbappé.

Un champion du monde auprès des enfants malades. Au Stade de France (Seine-Saint-Denis), Kylian Mbappé ouvre la voie. Entre séances de photos et autographes, l’attaquant du PSG vient jouer au football avec les jeunes malades. Ce moment est l’aboutissement d’une journée dédiée aux sports pour soutenir ces jeunes sportifs. Il y a environ 4 000 participants, issus d’établissements de santé de toute l’Île-de-France. Des activités comme l’escalade et le surf sont également prévues. Un adolescent, ravi, exprime : « Ça fait du bien. (…) On se sent réunis. On est avec des amis. On parle avec tout le monde. »

Des bénéfices multiples

Depuis 2017, un décret permet à toute personne atteinte d’une maladie chronique de participer à des séances de sport sur prescription. Les effets sur les enfants sont particulièrement positifs. Mathieu Pellan, pédiatre et médecin du sport à l’Hôpital Jean-Verdier de Bondy, explique : « Ils vont gagner en capacités physiques. (…) Ils vont également être beaucoup plus endurants d’un point de vue physique et également psychologique. » Tout au long de l’année, l’association Premiers de cordée visite les hôpitaux et initie les enfants malades à différents sports.