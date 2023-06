Sparks revient avec nouvel album glorieusement pop: « The Girl Is Crying In Her Latte »

Le 26 mai, le groupe originaire de Californie, Sparks, a publié « The Girl Is Crying In Her Latte ». Cet opus, qui est leur 26e album studio, offre une fois de plus des morceaux captivants et procure une grande sensation de plaisir à l’écoute.

Depuis le début des années 70, ils n’arrêtent pas de défier le temps, non seulement le poids des années, mais aussi les tendances musicales. Les deux frères inséparables Mael, qui composent le groupe Sparks, ont le don de s’adapter à chaque période, tout en ayant toujours une longueur d’avance. Synthétique et constamment pop, leur 26e album en studio, « The Girl Is Crying In Her Latte », sorti le 26 mai, ne fait pas exception à cette habitude.

D’après Ron Mael, c’est en grande partie grâce à l’assiduité avec laquelle ils travaillent quotidiennement. « De notre point de vue, attendre l’inspiration sans rien faire peut être long et difficile, alors il me semble que c’est préférable de forcer le processus de création de temps en temps, afin de ne pas devenir paresseux en passant trop de temps sur soi-même. »

Leurs chansons décortiquent les réalités de notre époque, comme nos vices et addictions, toujours avec une touche d’humour visuelle, illustrée par « la fille qui pleure dans son latte » (The Girl Is Crying In Her Latte) du titre de l’album. « Beaucoup d’artistes parviennent à décrire le monde d’une manière traditionnelle. Mais nous choisissons de retranscrire les choses de la vie et du quotidien qui nous entoure d’une manière plus originale », se réjouit Russell Mael.

Le groupe californien ne s’arrête jamais

Les frères, qui ont sorti des albums depuis plus de cinquante ans, ont un emploi du temps très chargé. Après avoir composé la bande originale du film « Annette » réalisé par Leos Carax, qui a été projeté en première au Festival de Cannes en 2021, ils ont été les protagonistes du documentaire « The Sparks brothers » la même année, où une pléiade de célébrités leur ont manifesté leur admiration. Cependant, les Sparks restent avant tout attachés à leur travail de composition. « Nous avons vraiment adoré travailler sur Annette et sommes d’ailleurs en train de travailler sur un autre film musical en ce moment. Ensuite, nous prenons davantage conscience de la puissance que peuvent avoir des chansons de trois ou quatre minutes. Nous avons toujours porté une réelle passion pour la musique pop, » avoue Ron Mael. Chacun de leurs albums semble confirmer cette évidence : les Sparks sont un groupe précieux. Ils donneront un concert le 4 juin à Nîmes, le 5 à Marseille et le 13 au Grand Rex à Paris.