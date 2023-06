Soulèvements de la Terre: résumé du conflit entre gouvernement et collectif écologiste dissous

L’exécutif accuse le mouvement d’être responsable de diverses actions, comme celle menée fin mars contre la « méga-bassine » de Sainte-Soline, ou encore celle durant le week-end du 17 juin visant à s’opposer à la construction de la ligne TGV reliant Lyon à Turin.

Le groupe écologiste radical Les Soulèvements de la Terre (SLT), qui lutte contre les projets d’infrastructures ayant un impact négatif sur l’environnement, a été dissous lors d’une réunion du Conseil des ministres le mercredi 21 juin. Cette décision survient environ trois mois après que Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a lancé la procédure de dissolution du groupe à la suite de manifestations violentes à Sainte-Soline et ailleurs. Néanmoins, le collectif dispose d’un large soutien médiatique et compte de plus en plus de sympathisants.

Les SLT ont été fondés en mars 2021 sur la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes (Loire-Atlantique) par un ensemble divers de militants paysans et écologistes, des chercheurs et quelques personnalités dont l’écrivain Alain Damasio. Le groupe revendique lutter pour une alimentation saine et abordable tout en assurant une rémunération équitable aux agriculteurs, et se bat contre l’accaparement des terres, la transformation des fermes en usines et l’artificialisation des sols.

Les méthodes employées par les SLT ont cependant été critiquées par le gouvernement français, qui les accuse d' »écoterrorisme » et de mettre en danger la démocratie. Le gouvernement a également reproché au groupe d’inciter et de participer à des actions de sabotage et de dégradation matérielle. Le