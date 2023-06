Sommet du pacte financier: aborder la crise climatique par les solutions monétaires

Ces problèmes financiers ont souvent un impact négatif sur les discussions relatives au climat, mais ils constitueront néanmoins le point central de la rencontre hybride qui se tiendra jeudi et vendredi, dans la capitale française, Paris.

Emmanuel Macron n’a pas choisi par hasard la COP27 pour annoncer un grand événement financier. Selon un groupe d’experts indépendants créé sous l’égide des Nations unies, les pays en développement – hors Chine – devront dépenser plus de 2 000 milliards de dollars par an (environ 1 826 milliards d’euros) d’ici 2030 pour assurer leur développement et répondre à la crise climatique et de la biodiversité. Sans cela, les objectifs fixés dans l’accord de Paris ne pourront être atteints. La question qui se pose maintenant est comment financer ces efforts, et avec quels moyens financiers.

Organisé les 22 et 23 juin à l’initiative du président français et de la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, porte-parole déterminée des pays du Sud, ce sommet pour un nouveau pacte financier doit permettre d’apporter un début de réponse. Ce sommet ne se concentre pas uniquement sur la question climatique ou financière, mais aborde les deux défis en même temps, avec l’objectif de mettre en place une boîte à outils pour répondre à cette situation chaotique.

Les institutions financières internationales ne sont pas à la hauteur de l’enjeu climatique. Créées en 1944 par les accords de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) sont maintenant dépassées par la crise climatique. Ces institutions, héritées d’une époque où les questions climatiques et environnementales n’étaient pas au centre des préoccupations, ne sont pas bien armées pour mettre les pays en difficulté sur la voie d’un développement décarboné, ni pour leur permettre de s’adapter au réchauffement climatique. Au contraire, elles ne parviennent pas non plus à les soutenir face aux catastrophes déjà subies par les pays les plus vulnérables à cause de la hausse des températures.

Un rapport d’experts publié en 2022 estime que les montants investis par ces institutions financières devraient être multipliés par trois en cinq ans. La Banque mondiale et les Banques multilatérales de développement doivent d’abord mieux utiliser leurs ressources, selon une note de l’Institut de l’économie pour le climat. Cela implique de changer de paradigme et de se focaliser sur les initiatives les plus à même d’accélérer la transition profonde de l’économie du pays bénéficiaire, même si elles sont a priori plus risquées ou moins rentables à court terme.

Quant au FMI, il doit revoir le fonctionnement de ses droits de tirage spéciaux (DTS), ces actifs de réserves distribués par l’institution aux pays en cas de crise, comme lors de la pandémie du Covid-19. Un mécanisme qui ne permet pas pour l’instant de transférer les DTS non utilisés des pays du G20 vers les pays en difficulté. Pour cela, de nombreux pays du Sud, notamment africains, plaident pour que les Banques multilatérales de développement puissent gérer ces opérations.

Le changement climatique provoque d’énormes dégâts sur les économies des pays en développement. Les besoins financiers pour faire face aux conséquences économiques du changement climatique pourraient atteindre jusqu’à 1 700 milliards de dollars (1 552 milliards d’euros) en 2050. Face à de tels défis, renouveler l’architecture des institutions financières mondiales ne suffira pas : il faudra également mettre sur la table de nouveaux financements.

Pour cela, plusieurs pistes sont envisagées, notamment celle d’une taxe mondiale sur les transactions financières, qui pourrait rapporter entre 156 et 260 milliards d’euros par an, voire plus si elle était étendue à davantage de transactions de trading. Les ONG plaident aussi pour une taxe sur les énergies fossiles, dont les revenus seraient destinés aux pays les plus impactés et les moins responsables du changement climatique. Il est également important de lutter contre l’évasion fiscale, un fléau qui prive les pays en développement de milliards de dollars de recettes fiscales.

Enfin, les pays du Nord, historiquement responsables de l’écrasante majorité des émissions de gaz à effet de serre, ont une « dette climatique » envers les pays les plus fragiles. Il est crucial pour les nations les plus développées de remplir leurs obligations existantes en matière de financement du développement des pays du Sud, tout en prenant de nouveaux engagements.

Pour relever ces défis, le sommet pour un nouveau pacte financier devra se pencher sur les aménagements nécessaires pour alléger le fardeau de la dette des pays du Sud, qui a plus que doublé au cours de la dernière décennie pour atteindre 9 000 milliards de dollars (8 217 milliards d’euros) en 2021. Plusieurs pays militent en faveur d’une clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe naturelle, tandis que d’autres réfléchissent à un moyen de restructurer les dettes plus rapidement.

En somme, ce nouveau sommet de Paris se concentre enfin sur les moyens financiers pour faire face aux défis climatiques et environnementaux, un enjeu crucial pour les pays en développement et l’ensemble de la communauté internationale.