Solidarité : Les grainothèques en France favorisent le partage de semences gratuites

Chaque début de semaine, la contributrice Valérie Heurtel partage les innovations et actions positives des citoyens français. Dans le but d’échanger des graines, un grand nombre d’individus ont créé des grainothèques, des espaces où il est possible d’obtenir des semences sans frais pour l’entretien de son jardin.

« J’ai eu l’idée de créer cette grainothèque dans une ancienne cabine téléphonique afin que les gens puissent échanger gratuitement les graines », explique Éric, technicien de maintenance. Cette année, il décide de partager ses graines en les déposant au centre du village. Ici, tout le monde peut déposer et prendre des graines gratuitement, conformément au principe de la grainothèque. Il y a six mois, il a eu l’idée de transformer la cabine téléphonique en un espace de partage. Les habitants d’Escot (Pyrénées-Atlantiques) ont fini par se prendre au jeu. La grainothèque est devenue incontournable et attire les jardiniers en herbe de toute la vallée. Elles ont également commencé à germer en ville, l’objectif étant de favoriser les graines locales. En France, il y a près de 800 grainothèques.

Partage des parcelles pour produire

Il est également possible de partager sa récolte. « C’est le but des applications qui permettent de partager. Sur des sites comme Leaf ou Potiron, vous pouvez acheter des fruits et légumes des jardiniers amateurs près de chez vous », précise Valérie Heurtel. Enfin, il y a beaucoup de propriétaires de terrains qui cherchent des bras pour entretenir leurs parcelles. « Au lieu de payer un loyer, on peut partager la récolte », ajoute la journaliste. D’autres villes soutiennent le jardinage sans produits chimiques. En mai, à Caen (Calvados), la mairie distribue des œufs de coccinelles, car une larve mange 70 pucerons par jour.