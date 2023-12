Soin parental chez les chouettes lapones : un exemple à suivre chez les oiseaux !

Il est fréquent que les responsabilités liées à l’éducation des enfants soient partagées entre les deux parents, qu’ils forment un couple monogame ou non. En effet, il est courant que le père et la mère restent unis pendant de nombreuses années pour élever leur progéniture.

Les chouettes lapones et leur rituel amoureux

En hiver, les chouettes lapones se préparent à la reproduction et c’est le mâle qui prend l’initiative. Les rituels amoureux consistent à chasser et à préparer le nid, et le mâle démontre sa capacité à être un bon chef de famille en offrant une proie fraîchement attrapée à la femelle.

Un endroit idéal pour nidifier

Le plus grand défi en période de reproduction est de trouver l’endroit optimal pour le nid. C’est au mâle de trouver un endroit proche d’une clairière, propice à la chasse, tout en étant assez élevé pour échapper aux prédateurs. La chouette se résigne parfois à faire son nid au niveau du sol.

Les rôles distincts des parents

Après le choix de l’emplacement, la femelle pond en moyenne trois œufs par an. Elle les couve pendant presque un mois tandis que le mâle s’assure de la nourrir en chassant et en partageant la nourriture. La femelle, légèrement plus grosse, survit à la période d’incubation grâce à ses réserves d’énergie.

L’arrivée des poussins

Une fois éclos, les poussins dépendent entièrement de leurs parents pour la nourriture et les soins durant les trois à quatre premières semaines. Au bout d’un mois, les poussins commencent à avoir de vraies plumes et peuvent s’essayer à leurs premiers vols. Ils restent toutefois dépendants de leurs parents pour un certain temps.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA