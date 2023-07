Sofia Essaidi évoque « I know this much is true », sa série préférée

Chaque jour de cet été, les auditeurs ont la chance d’entendre une personnalité différente révéler sa série préférée à l’animateur Laurent Valière. Aujourd’hui, c’est l’actrice talentueuse Sofia Essaidi qui se prête à cet exercice. On peut s’attendre à une recommendation intéressante, compte tenu de ses nombreux rôles réussis tant dans le monde du théâtre que du cinéma. Avec sa voix chaleureuse et son timbre distinctif, elle ne manquera pas de captiver son auditoire et de partager sa passion pour sa série qu’elle affectionne tout particulièrement. Ce rendez-vous quotidien permet aux auditeurs de découvrir de nouveaux programme et de se mettre en quête d’un nouveau binge-watching à venir.

Sofia Essaidi, une artiste complète :

Sofia Essaidi, une chanteuse et comédienne française, est très connue pour ses participations dans diverses séries télévisées telles que « Iznogoud », « Aïcha », « Insoupçonnable » et surtout « La Promesse ». Elle a également travaillé en tant que comédienne au cinéma. Mais avant tout cela, elle s’est fait connaître grâce à sa participation à la « Star Academy ». Après sa brillante carrière musicale, elle s’est tournée vers la carrière d’actrice, un domaine dans lequel elle excelle.

Une nouvelle mini-série pour Sofia Essaidi :

Cette fois, Sofia Essaidi a rejoint la distribution de la mini-série « I know this much is true » qui est une série sombre située dans l’État du Connecticut aux Etats-Unis, qui relate l’histoire de deux frères jumeaux. L’un des frères est atteint d’une maladie mentale, et les deux vont devoir faire face à de nombreux obstacles et difficultés. Tout au long de la série, nous suivons les deux frères et leur combat pour surmonter ces épreuves. Sofia Essaidi incarne l’un des personnages principaux de la série, ce qui lui a permis de se mettre en avant dans un nouveau registre en tant qu’actrice.

Un duo d’acteurs de choix :

« I know this much is true » est une série diffusée sur le Pass Warner de Prime video, et la distribution est notamment composée de Mark Ruffalo, qui incarne les deux frères jumeaux. Sofia Essaidi est à ses côtés pour cette aventure de six épisodes. La série met en lumière des thèmes très importants tels que la famille, la maladie mentale, la rédemption, et la lutte contre la notion du « destin tracé ». Sofie Essaidi a souligné que jouer dans cette mini-série a été « une expérience bouleversante et profondément enrichissante ».

En résumé, Sofia Essaidi est connue pour son talent très démarqué tant dans le monde musical que dans le monde des arts dramatiques et cette série offre une occasion rare de la retrouver dans un rôle très différent, un nouveau défi pour la talentueuse artiste. Et si vous ne l’avez pas encore vue, « I know this much is true » est une mini-série à ne pas manquer.