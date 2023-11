Société violente : Réflexions d’un sociologue sur les incidents OM-OL et la montée du hooliganisme

Les événements survenus le 29 octobre, où Fabio Grosso, le coach lyonnais, a subi une blessure faciale, s’ancrent dans un contexte continu de brutalité, non seulement au sein des arènes sportives, mais également au-delà de leurs limites.

Environnement tendu pour la Ligue 1 après le report du match Marseille-Lyon

La Ligue 1 est toujours sous tension après les incidents qui ont conduit au report du match Marseille-Lyon le week-end précédent. Aujourd’hui, l’Olympique de Marseille rencontre Lille dans un contexte difficile. Alors que le match suspendu entre Marseille et Lyon doit être rejoué le 6 décembre dans un lieu encore à déterminer, l’avenir de la ligue laisse place à de nombreuses incertitudes. Maître Arnaud Ibanez, avocat spécialisé dans le droit du sport, et Dominique Bodin, expert en sociologie et en hooliganisme, étudient les implications de ces incidents sur le futur de la compétition.

Violence parmi les supporters : reflet d’une société plus violente

Lorsqu’on demande à Dominique Bodin si ces incidents sont la preuve d’un accroissement de la violence chez les supporters, il répond : « La violence du supportérisme en France est la même depuis quarante ans. Nous sommes dans une société où la violence a repris le dessus. La violence dans les stades reflète celle des quartiers, des villes, et des manifestations. Les relations humaines sont devenues extrêmement violentes ces dernières années, et la violence des supporters n’est qu’un miroir parmi d’autres ». Malgré cela, il tient à préciser que les actions violentes vues récemment sont inacceptables et que des mesures doivent être prises. La violence est souvent utilisée par les jeunes pour établir leur identité individuelle à travers leur appartenance à un groupe de supporters.

L’impact du supportérisme sur l’identité des jeunes et leurs actions

En ce qui concerne les incidents causés par les supporters, Bodin suggère qu’ils sont souvent le résultat de jeunes cherchant à s’affirmer au sein d’un groupe sans la présence de leurs parents. Cela pose la question du manque de perspectives d’avenir pour nos jeunes. Il ajoute que les jeunes sont plus enclins à s’identifier à un club de football lorsque ces mêmes jeunes ont du mal à trouver leur place dans la société. Il est crucial que la menace de la violence soit contrôlée et que des sanctions soient mises en place, sans perdre de vue le besoin de perspectives d’avenir plus positives pour nos jeunes.

En ce qui concerne les sanctions pour les responsables de ces incidents, Me Arnaud Ibanez, avocat pénalement compétent et au courant des amendes et des peines potentielles, pense que l’« arsenal juridique est largement suffisant ». Cependant, il suggère également que des mesures de sécurité supplémentaires pourraient être envisagées, comme des itinéraires variés pour les bus transportant les équipes et une meilleure communication avec les groupes de supporters qui, en grande majorité, s’opposent à ce type de comportement.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA