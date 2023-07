« Six rendez-vous saisissants pour des jeudis inoubliables au château de Fougères ! »

Fougères, ville dynamique où l’été résonne d’accords envoûtants et de talents insoupçonnés, vous convie à une série de rendez-vous hebdomadaires exceptionnels. En effet, chaque jeudi, du 13 juillet au 17 août, la municipalité a le privilège de vous offrir des moments de détente, de jubilation musicale et de spectacles ensorcelants. Imaginez la magie qui s’opère lorsque les notes s’élèvent dans l’air, envoûtant les esprits et transportant les âmes dans une dimension artistique unique. Six soirées somptueuses où se mêlent saveurs musicales variées et créations scéniques captivantes vous tendent les bras. Une véritable occasion de plonger dans un océan de créativité et de se laisser porter par cette alchimie artistique qui animera la cité chaque semaine. Fougères se transforme en véritable temple des arts, où les marionnettes prennent vie, où les acrobates défient les lois de la gravité et où les mélodies subjuguent les auditeurs les plus avertis. Un festival gratuit à ne manquer sous aucun prétexte, une parenthèse enchantée qui vous embarquera dans un tourbillon de sensations et d’émotions intenses. Alors, préparez-vous à vivre des escapades musicales inoubliables, à fredonner, à danser et à célébrer l’été au rythme de Fougères.

Spectacles variés tous les jeudis au château

Chaque jeudi, le château propose une série de spectacles artistiques pour tous les publics, dans le cadre de l’été culturel. Ces représentations variées sont soutenues par l’État et organisées par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne.

Jeudi 13 juillet : escrime et opéra

Le 13 juillet à 21h, la compagnie Comet Musicke présentera « Il combattimento di Tancredi e Clorinda », un spectacle alliant musique ancienne et escrime artistique. Cette représentation s’inspire des œuvres du compositeur italien Claudio Monteverdi.

Jeudi 20 juillet : métal suspendu

Le 20 juillet à 21h, la compagnie Monsieur le Directeur présentera « Beethoven Métallo Vivace », un spectacle de cirque aérien métal. Christophe Bouffartigue, acrobate à la corde lisse, réalisera des figures spectaculaires tandis que le son de la guitare électrique résonnera sur la 9ème Symphonie de Beethoven.

Jeudi 27 juillet : concert swing

Le 27 juillet à 21h, le groupe Bazar et Bémols offrira un concert swing. Leur style unique, la « chanson tout-terrain », mêle jazz, électro-swing, blues rock, musiques latines, balkaniques et cap-verdiennes. Ce concert d’1h30 promet une traversée musicale inédite.

Jeudi 3 août : trio drôle et déjanté

Le 3 août à 21h, la compagnie Lombric Spaghetti présentera « Sur les rails », un spectacle inspiré du film O’Brother des frères Coen. Trois artistes décalés interprèteront des vagabonds drôles et poétiques, mêlant cirque acrobatique et musique live.

Jeudi 10 août : femmes au bord du vide

Le 10 août à 21h, la compagnie Les Josianes proposera « Les Josianes ou l’art de la résistance », un spectacle de rue qui explore la notion de résistance au féminin. Ces quatre femmes talentueuses rendent hommage à nos grands-mères à travers des acrobaties, des chorégraphies et des chants polyphoniques.

Jeudi 17 août : fest-noz

Le 17 août à 21h, le château conclura l’édition 2023 des Jeudis au château avec un traditionnel fest-noz. Les groupes Kelteen, Olmaro et Talskan ainsi que le Bagad Bro Felger du pays de Fougères animeront cette soirée festive.