Sibérie : Réchauffement climatique favorable pour Moscou, Russie

Cela semble être un endroit généralement associé à des températures froides et enneigées. Cependant, en ce moment, on y enregistre des températures dépassant les 40 degrés Celsius. Cette zone de la Russie est actuellement en proie à l’épisode de canicule le plus extrême jamais connu.

La planète est de plus en plus touchée par des phénomènes climatiques extrêmes. L’Asie du sud-est et le Canada ont récemment souffert de températures suffocantes et d’incendies dévastateurs. La Sibérie, une immense région du nord-est de la Russie, n’est pas épargnée non plus. Début juin, les températures y ont dépassé les 40 °C, et les forêts ont commencé à brûler, comme en 2021, en 2020 et en 2019.

L’Arctique, en général, subit des températures de plus en plus extrêmes. Au cours des 50 dernières années, il s’est réchauffé trois fois plus vite que le reste du monde. De 1971 à 2019, la température moyenne annuelle dans cette région septentrionale aurait ainsi grimpé de 3,1°C, alors que la planète se réchauffait au même moment de 1°C seulement.

La fonte du permafrost, une bombe environnementale

La première conséquence de ce réchauffement est la fonte du permafrost, ou pergélisol en français. Ce sol, normalement gelé en permanence, renferme des matières organiques qui, lorsqu’il fond, libèrent d’énormes quantités de méthane et de CO2, accélérant encore le réchauffement climatique. La fonte du permafrost entraine également la réapparition de virus anciens et la déstabilisation des infrastructures telles que les gazoducs, les routes et les villages.

Ouverture de nouvelles routes maritimes

Enfin, la fonte de la banquise permet l’ouverture de nouvelles routes maritimes. De juillet à octobre, il est désormais possible de relier l’Asie à l’Europe en empruntant la route du Nord, le long des côtes sibériennes, qui offre un itinéraire beaucoup plus court que le passage par le canal de Suez. Le trafic de fret pourrait être multiplié par quatre d’ici cinq ans, offrant d’énormes opportunités commerciales, notamment pour la Russie.

Moscou, qui cherche à sortir de son enclavement, a fait de l’Arctique son nouvel eldorado et y a installé 18 bases militaires. Le réchauffement facilite également l’accès aux gisements d’hydrocarbures et d’uranium dans la région. Les conséquences environnementales, telles que le sort des ours polaires, sont souvent reléguées au second plan face aux enjeux économiques et politiques.