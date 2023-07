Sexualité censurée par Darmanin: auteur toulousain évincé ?

L’œuvre littéraire intitulée « Bien trop petit », rédigée par un écrivain de Toulouse, aurait-elle les caractéristiques d’un livre pornographique ? Cette question semble être au centre d’une polémique en cours, puisque le Ministère de l’Intérieur a récemment publié un arrêté pour interdire la vente et la distribution de cet ouvrage, plus d’un an après sa sortie officielle en librairie. Cette décision a suscité de vives réactions, notamment de la part de l’auteur et de son éditeur, qui estiment que l’interdiction de ce livre est injuste et injustifiée. Ces derniers ont donc décidé de riposter en s’exprimant publiquement sur cette situation, afin de défendre leur œuvre et de faire valoir leur point de vue. En effet, selon eux, cette décision arbitraire est liée à une incompréhension du contenu de l’ouvrage, qui n’aurait en aucun cas pour objectif de choquer ou de heurter le jeune public ciblé. Ils défendent la liberté artistique et la nécessité pour les jeunes de pouvoir accéder à des ouvrages variés, confrontant les problématiques de leur âge. À leurs yeux, cette interdiction est donc une atteinte à leur travail, à leur créativité et à la culture en général. Ils ont ainsi choisi de ne pas se taire et de faire entendre leur voix, espérant ainsi faire reculer le Ministère de l’Intérieur sur cette décision.

Le roman « Bien trop petit » de Manu Causse censuré par le Ministère de l’Intérieur

Le roman pour adolescents « Bien trop petit » écrit par l’auteur Toulousain Manu Causse a été censuré par Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, qui reproche des passages à caractère pornographique destinés à la jeunesse. Cette décision a été prise en vertu de la loi de 1949 qui interdit les publications à caractère pornographique pour les jeunes. L’auteur et son éditeur ont réagi à cette décision.

Un livre pour adolescents déconseillé aux moins de 15 ans

« Bien trop petit » raconte l’histoire d’un adolescent complexé par la taille de son sexe et qui subit des moqueries de la part de l’un de ses camarades de classe. Le livre a été publié en octobre 2022 dans la collection « L’Ardeur » chez Thierry Magnier qui se veut une collection érotique « éclairée ». Le roman était déconseillé aux moins de 15 ans depuis sa sortie. L’auteur considère cependant que d’autres livres pour la jeunesse contiennent des scènes explicites sans être pour autant interdits aux moins de 18 ans.

Retour à l’ordre moral ou volonté politique ?

Depuis l’annonce de la censure, l’auteur, l’éditeur et certains membres du public et du monde de l’édition ont réagi. Dans cette affaire de censure, la Ligue des Droits de l’Homme soutient l’auteur et son éditeur et pourrait entamer une action contre la loi de 1949 qui prohibe les publications à caractère pornographique destinées à la jeunesse. L’éditeur a dû retirer les livres des rayons et les estampiller d’une mention « Interdit aux moins de 18 ans ». L’auteur ne croit cependant pas que cette affaire ait impacté les ventes et pense plutôt qu’il s’agit d’une volonté politique de donner des gages à un électorat. Il estime que son livre est progressiste et déconstructiviste sur des sujets de société majeurs aujourd’hui, comme la maltraitance, le viol ou les droits des femmes.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr