« Serge Lama révèle les secrets derrière « Femme, femme, femme » »

Chaque jour, Élodie Suigo accueille une nouvelle figure dans son univers. Aujourd’hui, c’est le parolier et chanteur Serge Lama qui se joint à elle. Cette occasion exceptionnelle permet d’explorer le parcours artistique fascinant de l’artiste pendant une durée de cinq jours. Un sentier qui s’étend sur six décennies riches en aventures musicales et en émotions intenses. En effet, Serge Lama a publié en octobre 2022 un album magistral qu’il a voulu comme son dernier opus, intitulé « Aimer ». Cette oeuvre d’art célèbre et émouvante est un parfait reflet de la carrière remarquable et inoubliable de cet artiste singulier.

Serge Lama : un artiste aux multiples talents

Le chanteur et parolier Serge Lama a marqué la chanson française depuis près de 60 ans. Avec 24 albums et neuf albums enregistrés en public, il a produit de nombreux titres devenus des classiques, tels que « Les Ballons rouges », « D’aventures en aventures » ou encore « Je suis malade ». Serge Lama est également connu pour sa comédie musicale « Napoléon » et pour ses rôles au cinéma et à la télévision.

La force de l’interprétation

Serge Lama est un artiste qui a toujours cherché à transmettre l’émotion de ses chansons à travers son interprétation et sa voix. Selon lui, l’interprète a un rôle primordial dans le succès d’une chanson, car il doit être capable de faire ressentir l’émotion de l’auteur. La voix de Serge Lama a ainsi été le lien entre ses chansons et son public.

Une carrière axée sur la scène

La scène a toujours été un moteur pour Serge Lama, qui a souvent effectué plus de 250 concerts par an. Bien que cela lui ait permis de toucher un public large, cela l’a également coupé des autres et peut expliquer certains problèmes rencontrés. À la fin de sa carrière, Serge Lama a décidé de se concentrer sur l’écriture de chansons plutôt que sur les tournées et les disques.

