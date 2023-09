« Serge Joncour avoue : l’écriture, une véritable addiction »

Chaque nouvel jour apporte son lot de surprises dans le monde d’Élodie Suigo, où une personnalité différente s’invite régulièrement. Aujourd’hui, c’est Serge Joncour, écrivain accompli, qui s’invite dans cet univers foisonnant. L’homme qui a su marquer de son empreinte le monde littéraire français par sa plume a récemment publié, le 23 août 2023, un roman qui risque de faire parler de lui pendant longtemps. Intitulé « Chaleur Humaine », cet ouvrage est publié chez Albin Michel et s’annonce comme un ouvrage incontournable pour tous les amateurs de littérature française. Dans ce roman, Serge Joncour explore les rapports entre les êtres humains, la complexité des relations sociales et la difficulté qu’il y a à communiquer dans un monde qui semble privilégier la superficialité. En somme, un livre qui s’annonce comme un véritable tour de force littéraire et que les lecteurs du monde entier s’empressent de découvrir !

Serge Joncour : un écrivain pluri-récompensé

Serge Joncour est un écrivain qui a reçu plusieurs prix, dont le prix Landerneau des lecteurs (2018) et le prix du roman d’écologie (2019) pour son livre « Chien-loup » et le prix Femina pour « Nature humaine » en 2020. Son nouveau roman, « Chaleur humaine », a été publié chez Albin Michel en août.

« Chaleur humaine », un miroir de la nature humaine

Dans une interview avec franceinfo, Serge Joncour a expliqué que « Chaleur humaine » est la suite logique de son livre précédent, « Nature humaine ». Il voulait écrire une fiction sur le retour des gens à la campagne, vers la nature, 20 ans après l’an 2000. Le COVID-19 et les confinements ont changé notre regard sur la nature et ont provoqué un désir de retourner vers celle-ci. « Chaleur humaine » raconte comment une famille a dû se construire différemment et revenir à l’essentiel. Joncour voulait rappeler qu’il est important de resserrer les liens familiaux et de revenir à l’essentiel.

La sensibilité de Serge Joncour

Joncour a admis qu’il n’est pas complètement étanche et absorbe facilement les émotions des autres. Il passe parfois un mois à la campagne pour se ressourcer. Il se considère à la fois domestiqué et sauvage, un vrai « chien-loup ». Joncour a toujours aimé écrire, comme moyen de capturer la vie sous différentes formes. Il compare son style d’écriture à celui d’un tweet, où quelques mots peuvent porter une grande résonance et faire marrer quelqu’un à l’autre bout de la salle.

