Sensations fortes à venir en décembre 2023 : le maire de Moulins devant les tribunaux pour prise illégale d’intérêts !

Pierre-André Périssol est l’un des membres de l’élite politique française les plus influents et populaires des dernières décennies. En effet, fort de son expérience de 29 ans en tant que maire de la ville de Moulins et de ses 2 mandats de député de l’Allier, il a su construire une réputation solide et un réseau étendu de relations et de contacts. Cependant, cette image immaculée semble aujourd’hui ternie par les accusations de prise illégale d’intérêts et de manquements à la probité dont il est l’objet. Ces allégations sont telles qu’il doit maintenant faire face à un procès devant le tribunal correctionnel de Cusset, programmé pour le 14 décembre prochain. Quelles seront les conséquences de ce scandale pour cet homme politique chevronné ? Seul l’avenir nous le dira.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des prises illégales d’intérêts

Pierre-André Périssol, ancien ministre du logement et maire de Moulins, est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cusset le 14 décembre prochain. La justice lui reproche des « prises illégales d’intérêts et des manquements à la probité ». Une enquête ouverte en 2021 par le parquet de Cusset a travaillé sur les qualifications de « détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts », et a mis en cause l’élu moulinois dans une opération concernant deux offices de HLM de l’Allier et la filiale du groupe Arcade-VYV, dont il est administrateur.

Situation ambivalente

La justice reproche à Pierre-André Périssol d’avoir initié la fusion de deux offices de HLM de l’Allier avec Evoléa, une filiale du groupe Arcade VYV, tout en étant à la fois l’initiateur et le préparateur de cette fusion en tant qu’élu, mais aurait également été lié au groupe Arcade VYV, en tant qu’administrateur. En 2019, il s’est « déporté » de toutes les décisions liées à Evoléa, c’est-à-dire qu’il a laissé sa place à un autre conseiller communautaire lors des votes sur le dossier Evoléa.

Comparaitra devant le tribunal correctionnel pour des prises illégales d’intérêts et faux administratifs

Le 14 décembre prochain, Pierre-André Perrissol comparaitra pour « prises illégales d’intérêts et faux administratifs ». Il encourt 5 ans de prison et 500 000 euros d’amende ainsi qu’une peine d’inéligibilité. Son avocat Maître Levent-Saban considère la procédure comme dérogatoire car le parquet a refusé à la défense d’ouvrir au contradictoire la procédure comme le lui permet pourtant la loi et comme cela le lui a été demandé. Pierre-André Périssol « conteste fermement » les qualifications envisagées par le parquet.

