« Sensationnel : Tadej Pogacar en quête d’un doublé historique Giro-Tour de France! »

Suite à la révélation de sa première apparition au Tour d’Italie, le Slovène a exprimé, lundi, sa détermination à gagner les deux premières grandes épreuves cyclistes de l’année.

Pogacar vise un double victoire de Tours en 2024

Le coureur cycliste slovène, Tadej Pogacar, annonce son ambition pour l’année 2024. Ayant déjà remporté le Tour de France en 2020 et 2021, il a révélé son intention de remporter à la fois le Tour d’Italie et le Tour de France dans la même année. Expressant que courir le Giro a toujours été un rêve devenu encore plus réaliste avec l’expérience accumulée, il est convaincu de sa capacité à gérer ces deux grands Tours.

Le défi de gagner Giro et Le Tour en un an

Triompher à la fois le Giro et le Tour de France dans une seule année n’a pas été atteint depuis l’exploit de Marco Pantani en 1998. C’est une prouesse qui exige une endurance physique et mentale, compte tenu de la proximité de ces deux courses de trois semaines. Tadej Pogacar se pose donc un défi considérable, non seulement parce qu’il planifie de remporter ces deux tours, mais aussi car il a l’intention de participer à la course en ligne des Jeux olympiques de Paris le 4 août prochain.

Modification du calendrier pour la préparation

Dans le but de se préparer pour l’imposante saison à venir, le programme de début de saison du cycliste a été adapté. Dans ce sens, Joxean Fernandez Matxin, son manager chez UAE, a annoncé que Pogacar ne participera pas à des compétitions telles que l’UAE Tour, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, ou le Tour des Flandres. Ces modifications ont pour but de garder le cycliste plus frais pour les défis majeurs à venir.

