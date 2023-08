Sensationnel ! Fresque monumentale de Paris : alerte climatique

Pendant quatre semaines, deux artistes de street art très célèbres ont travaillé conjointement afin de réaliser une fresque gigantesque dans le tunnel Henri IV, situé à Paris. Le résultat est spectaculaire et le voyage à travers cette œuvre est des plus saisissants. Chaque détail, chaque élément de l’histoire qui se déroule sous nos yeux est exceptionnellement bien rendu, transportant le spectateur dans un monde où les couleurs vives et les formes abstraites se mêlent harmonieusement. Cette collaboration est un exemple concret de la richesse que peut apporter l’union de deux talents si différents mais complémentaires. Le tunnel Henri IV a désormais gagné une nouvelle aura qui ne manquera pas de laisser une forte impression chez ceux qui l’emprunteront dans un futur proche.

Un nouveau souffle pour le tunnel Henri IV

Le tunnel Henri IV, entre les stations de métro Sully – Morland et Quai de La Rapée, a été recouvert d’une fresque monumentale par les street artistes Sarah Viault et Babs. Cette initiative a été lancée par la Mairie de Paris à l’occasion de Paris Plages et pour l’arrivée des Jeux olympiques dans la capitale en 2024. La fresque s’étend sur deux cent quarante mètres et a été inaugurée le 11 août 2023.

Une fresque qui raconte une histoire

Babs et Sarah Viault ont chacun leur propre style artistique qui se reflète à chaque entrée du tunnel. D’un côté, Babs présente son « Wildstyle » où les lettres sont déstructurées pour donner des formes abstraites. De l’autre, Sarah Viault expose sa baleine à bosse en couleur fantaisiste influencée par l’album « Le Trésor de Rackham le Rouge » et la véritable vague de Teahupoo qui accueillera les épreuves de surf des JO. La fresque symbolise l’impact de l’homme sur la biodiversité et délivre un message fort sur l’écologie.

Un défi relevé pour les artistes

La Mairie de Paris a imposé le thème de la Polynésie et les artistes ont travaillé pendant près de quatre semaines pour recouvrir une surface de 1700 m². Finalement, la fresque a vu le jour et est maintenant accessible gratuitement à tous les Parisiens en tant qu’exposition street-art de haut vol.

source originale : actu.fr

