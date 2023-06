Sénégal : Accalmie trompe-l’œil suite aux émeutes de fin de semaine

Le jeudi dernier, des troubles ont émergé suite à la sentence prononcée à l’encontre d’Ousmane Sonko, un opposant politique au Sénégal. Ce mouvement de violence a causé, selon les chiffres officiels, la mort de 16 personnes. Ce lundi, le climat est apparemment plus apaisé, cependant, il est possible que les événements se transforment dans les jours qui suivent.

Au Sénégal, la situation est tendue depuis la condamnation, le jeudi 1er juin, de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans d’emprisonnement. Il était poursuivi pour viol et menaces de mort et a été reconnu coupable de « corruption de la jeunesse ». Officiellement, les émeutes qui ont éclaté depuis ont fait 16 morts, et 19 selon les partisans de Sonko. Bien que le calme semble être revenu lundi 5 juin, cela pourrait ne pas durer, car rien n’est résolu.

Rien n’est résolu parce qu’Ousmane Sonko n’a pas encore été arrêté suite à sa condamnation, ce qui le rend inéligible. On sait aussi que la jeunesse n’a pas grand-chose à perdre et se tient prête à descendre de nouveau dans la rue pour défendre son leader. Le parti de Sonko, le Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), continue également à se mobiliser et à tenir le pouvoir responsable de la situation. Il accuse le gouvernement d’utiliser des « milices privées » pour « réprimer » les populations civiles et incite surtout les Sénégalais à « se défendre par tous les moyens et à riposter ».

De son côté, le gouvernement continue également à avancer et à accuser. Il dénonce les « actes de vandalisme et de banditisme » qu’il attribue aux partisans de Sonko. Il se demande quelles sont les « forces occultes » soutenues par l’étranger qui déstabilisent le pays et le plongent dans le chaos. Il soutient que certains manifestants sont armés. Le ministre de l’Intérieur a annoncé samedi avoir effectué près de 500 arrestations. De plus, une partie de l’internet et de certaines applications comme Facebook, WhatsApp ou Twitter sont toujours suspendues.

La prochaine élection présidentielle est au cœur du problème

La question principale est de savoir qui pourra participer à la prochaine élection présidentielle. Sonko, en prison, ne pourra pas se présenter en 2024. Ses partisans ne peuvent pas accepter cette interdiction et sont prêts à tout, y compris à tout casser, pour se faire entendre et ramener leur leader dans la course. De son côté, Macky Sall, l’actuel président, laisse planer le doute sur sa participation, sachant qu’une candidature à un troisième mandat ne serait pas nécessairement légale. L’annonce d’une troisième candidature pourrait être très mal perçue par ses opposants, qui pourraient descendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Dans tous les cas, le retour au calme n’est qu’une illusion et il est impossible de dire dans quelle situation le Sénégal se retrouvera dans les jours, semaines ou mois à venir.

Alors que la colère est contenue pour l’instant, des appels au dialogue se multiplient. Les États-Unis se sont dits « préoccupés et attristés » par ces violences et ont appelé à un retour au calme. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également appelé au calme et à la retenue. La France a fait de même. Elle se souvient qu’en 2021, lors des dernières émeutes liées à l’affaire Sonko, de nombreux intérêts français avaient été ciblés. Lors des manifestations des 3 et 4 juin, aucune animosité envers la France ne s’est manifestée, bien que des magasins Auchan aient été pris pour cible.