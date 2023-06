Sénat examine création d’une holding pour médias audiovisuels publics regroupés

Cette entité, appelée France Médias, regrouperait France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA. La ministre de la Culture ne soutient pas cette proposition.

Le Sénat a débuté, le lundi 12 juin, l’examen d’un projet de loi sur l’audiovisuel qui prévoit notamment la création d’une holding controversée regroupant France Télévisions et Radio France. Cette idée avait déjà été évoquée en 2019, lorsque Franck Riester était ministre de la Culture, mais elle avait été mise de côté pendant la crise sanitaire.

La holding, baptisée France Médias, serait constituée de quatre filiales : France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (RFI et France 24) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Ce dernier deviendrait une société au lieu d’un établissement public. La holding, entièrement détenue par l’État, serait mise en place au 1er janvier 2024. Arte France et TV5 Monde resteraient indépendantes en raison de leur gouvernance par des accords internationaux.

« Une source de déstabilisation »

La semaine dernière, un rapport des députés Jean-Jacques Gaultier (LR) et Quentin Bataillon (Renaissance) a également évoqué la création d’une holding et la suppression des publicités et des parrainages sur les chaînes publiques et les plateformes numériques entre 20 heures et 6 heures. Toutefois, lors de leurs auditions, les dirigeants de l’audiovisuel public se sont montrés réticents.

En avril, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, avait déclaré : « Je ne suis pas sûre que ce soit la priorité du moment ». Sibyle Veil, à la tête de Radio France, avait ajouté : « C’est plutôt un facteur de déstabilisation de remettre régulièrement sur la table la question de la gouvernance » Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, a également exprimé ses doutes devant le Sénat : « Un grand mécano institutionnel ne m’apparaît ni nécessaire ni prioritaire ». Pour sa part, la gauche craint qu’une holding accentue la fragilité du secteur public et profite aux chaînes privées.

En ce qui concerne le financement de l’audiovisuel public, qui doit encore être pérennisé après la suppression de la redevance et au-delà de 2024, le projet de loi écarte l’idée d’une subvention. Il prévoit plutôt une ressource publique « de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible » et tenant compte de l’inflation.