Semi-conducteurs: investissements de l’Etat favorisent la chaîne de valeur européenne, selon DG Soitec

Le directeur général de Soitec, Pierre Barnabé, qui dirige une entreprise spécialisée dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs, s’est exprimé sur franceinfo en tant qu’invité économique. Cet entretien intervient à la suite de l’annonce par la France d’un investissement de 2,9 milliards d’euros pour la création d’une usine de fabrication de semi-conducteurs située en Isère.

Les puces électroniques sont omniprésentes dans nos ordinateurs, nos téléphones mobiles et nos véhicules. La crise post-Covid a souligné notre dépendance vis-à-vis de l’Asie. C’est pourquoi le gouvernement français investira 2,9 milliards d’euros dans les semi-conducteurs, comme annoncé le 5 juin, dans l’usine créée par ST Microelectronics et Global Foundries à Crolles, près de Grenoble. Pierre Barnabé, directeur général de Soitec, conçoit et produit des matériaux semi-conducteurs. Son entreprise bénéficie de cette orientation stratégique. « Soitec assemble des matériaux semi-conducteurs pour fabriquer des produits qui sont à la base des composants utilisés dans les voitures, les téléphones et les objets connectés », explique Pierre Barnabé, directeur général de Soitec. « ST Microelectronics et Global Foundries sont nos clients. Les 3 milliards d’aide et les 7 milliards d’investissement total pour le site de Crolles sont une excellente nouvelle pour nos clients et partenaires, et nous nous en réjouissons. Et c’est également une bonne nouvelle pour Soitec, car notre technologie sera utilisée. C’est donc en effet une très bonne nouvelle pour la chaîne de valeur des semi-conducteurs en Europe et pour Soitec. »

Si l’État est en mesure de mobiliser autant de fonds publics, c’est grâce à la mise en place par l’Union européenne d’un Chips Act, qui assouplit les règles en matière de subventions publiques pour reconquérir des parts de marché au niveau mondial. 43 milliards au total sont prévus pour que les semi-conducteurs européens représentent 20% du marché mondial d’ici 2030, soit quatre fois plus qu’actuellement. « Les États-Unis ont annoncé un équivalent du Chips Act et la Chine investit également pour conquérir ce marché », explique Pierre Barnabé. « L’Europe s’est organisée pour reconquérir ces chaînes de valeur. Soitec en profite d’ailleurs, car nous avons une extension de notre usine pour la voiture électrique, qui en a bénéficié. » Selon le directeur général de Soitec, l’Europe a un rôle important à jouer : « Il faut de l’argent, mais pas seulement. L’Europe a la chance de disposer de grands centres de recherche et de grandes universités parmi les meilleures au monde dans le domaine des semi-conducteurs. De nombreux atouts européens n’attendaient qu’un financement pour être remis à niveau sur le marché des semi-conducteurs. »