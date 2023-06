Partons à la découverte du nouveau Center Parcs Landes de Gascogne

Situé dans la région du Lot-et-Garonne, près de la ville de Casteljaloux, le centre de vacances célèbre sa première année d’existence. Découvrons ensemble ce lieu.

Entouré de fougères, de coquelicots et de différentes plantes tropicales, ce nouveau village de vacances se situe à 5 km de la station thermale de Casteljaloux, entre Bordeaux et Montauban. Il est entièrement réservé aux piétons, mais les déplacements à vélo sont également possibles. Les cottages en bois, construits en accord avec leur environnement, sont disséminés sur 89 hectares au milieu d’une forêt de pins et offrent une ambiance chaleureuse.

Différentes activités sont proposées pour sensibiliser et reconnecter les petits et les grands à la nature, comme les ateliers de jardinage au potager ou les sorties en poney. L’atelier de découverte des abeilles est également très instructif, comme l’explique Stéphane, l’un des animateurs : « La plus grande abeille mesure 3 cm et la plus petite 2 millimètres ».

À la ferme pédagogique, Déborah, l’une des soigneuses, assure la visite. Le domaine est géré de manière durable, par exemple avec une chaufferie écolo biomasse qui fournit de la chaleur décarbonée. Cela permet notamment de chauffer les bassins du centre aquatique, avec des jets, des cascades et des toboggans sensationnels. Les enfants de 8 ans et plus, sachant nager, peuvent tester l’Aqua Speed en glissant dans une rivière sauvage extérieure.

Le domaine des Landes de Gascogne s’inspire de l’environnement local. Chaque mardi et samedi matin, la place du cœur du village accueille un marché avec des producteurs locaux de fruits et légumes, pratiquant une agriculture raisonnée et de l’artisanat.

Pour profiter de ce cadre dépaysant, les tarifs commencent à 269 euros pour deux nuits en Cottage Comfort (2 à 6 personnes) de 54 m².

Informations pratiques :

Center Parcs Landes de Gascogne, Route de Saint-Michel-de-Castelnau, à Beauziac.