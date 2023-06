Séisme en Turquie: déchets toxiques menacent santé des habitants et environnement

Quatre mois après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, des sociétés sont responsables de l’élimination des décombres toxiques. Cependant, en les accumulant dans des sites de stockage non réglementés et à l’air libre, proches de l’océan, ils risquent de provoquer un désastre écologique et des problèmes de santé publique.

Située dans le quartier côtier de Samandağ, la deuxième plus longue plage du monde s’étend jusqu’à Iskenderun, en Turquie. Pourtant, à seulement 200 mètres de la plage, la mer Méditerranée est cachée par une immense montagne de débris toxiques résultant du séisme qui a frappé la région il y a quelques mois.

Çağdaş, un professeur à Samandağ et militant du collectif « Nous reviendrons et nous reconstruirons », est indigné par cette situation. Il explique que ni l’État ni personne n’a le droit de creuser un trou sur cette zone, car elle était autrefois un refuge pour les oiseaux et abritait des plantes endémiques. En dépit des lois interdisant toute activité ici, des compagnies privées ont été autorisées à déblayer les gravats après le séisme, ignorant toutes les lois pour maximiser leurs profits.

Le 6 février, deux puissants tremblements de terre ont dévasté le sud de la Turquie et la Syrie, faisant près de 50 000 morts et provoquant l’effondrement de dizaines de milliers de bâtiments. La province du Hatay, à la frontière avec la Syrie, a été la plus touchée. Cependant, pour déblayer rapidement les décombres toxiques, une vingtaine de sites de dépôt sauvage ont été créés sans aucune précaution, au risque de provoquer une catastrophe écologique et sanitaire.

Les gravats contiennent du plomb, des métaux lourds et de l’amiante, et sont situés à proximité de deux écoles et d’un village de tentes abritant des survivants du tremblement de terre. Les habitants de la région sont impuissants face à cette situation et craignent pour leur santé. Gülhan, une résidente locale, déclare : « On n’est pas morts dans le tremblement de terre, mais on va mourir de cette poussière du cancer ».

À quelques kilomètres de là, dans la ville d’Antakya, le docteur Ali Kanatli craint également une catastrophe sanitaire et a ouvert un dispensaire pour soigner gratuitement tous les sinistrés du Hatay. Il déclare : « Il ne s’agit pas seulement d’amiante. On trouve dans les gravats évacués des frigos, des télés, de l’électroménager. On trouve du plomb dans la peinture, dans tous les bâtiments. C’est un métal lourd, qui peut mener à des problèmes de développement de l’intelligence ». De nombreux patients souffrent déjà de problèmes respiratoires, et les nappes phréatiques et la mer sont également contaminées.