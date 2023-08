Séisme du 16 juin en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres: Appel aux dons pour sauver les églises en danger! 💥🚨🙏

Dans les départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, les forces de la nature ont frappé durement, causant des dégâts considérables dans plusieurs régions. Au total, une vingtaine de communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, laissant des séquelles désastreuses derrière elles. Face à cette situation critique, la Fondation du patrimoine a lancé une campagne intitulée « Sauvons nos églises », dont l’objectif est d’aider à financer les travaux nécessaires pour redonner vie à ces bâtiments historiques essentiels à la vie communale. Cette initiative permettra aux citoyens de ces communes de retrouver leur patrimoine culturel et religieux, mais aura également un impact positif sur l’économie locale en soutenant les artisans et les entreprises qui participeront aux travaux de rénovation. Une occasion incontournable de restaurer l’unité et la fierté de ces villes et villages.

Les communes touchées par le tremblement de terre en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres

Le 16 juin dernier, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres ont été touchées par un tremblement de terre avec une magnitude de 5,1 sur l’échelle de Richter. Celui-ci a causé des dommages importants sur des édifices publics et des monuments historiques. Le ministère de l’Intérieur a déclenché une procédure accélérée de l’état de catastrophe naturelle pour les treize premières communes touchées. Depuis, sept autres communes en Charente-Maritime ont été ajoutées à la liste provisoire : Courçon, Le-Gué-d’Alleré, La Ronde, Saint-Cyr-du-Doret, Surgères, Taugon et Vouhet. D’autres demandes sont encore en cours d’examen.

« Sauvons nos églises » : la Fondation du patrimoine lance l’appel aux dons

Face aux dommages causés par le tremblement de terre, la Fondation du patrimoine a lancé l’opération « Sauvons nos églises » pour récolter des fonds. L’objectif est d’atteindre la somme de 750 000 euros pour aider à la sécurisation des églises endommagées. En tout, une dizaine de monuments religieux sont concernés par cette opération, dont trois dans les Deux-Sèvres et sept en Charente-Maritime. Malheureusement, les coûts des travaux sont bien trop élevés pour les communes touchées.

Une aide financière pour les sinistrés

Les habitants des communes touchées ont un délai de 30 jours pour contacter leur assurance et déclarer le sinistre conformément à leur contrat. Une aide financière peut être accordée aux sinistrés dans le cadre d’un fonds de secours géré par les départements et les régions. Les communes touchées peuvent également bénéficier de subventions pour les travaux de remise en état des bâtiments publics endommagés. Des aides au titre de la solidarité nationale peuvent également être mobilisées.

En conclusion, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres sont les deux départements les plus touchés par le tremblement de terre qui a eu lieu en juin dernier. La Fondation du patrimoine lance un appel aux dons pour récolter des fonds et aider à la restauration des monuments religieux touchés. Les sinistrés ont également droit à des aides financières qui sont gérées par les départements et les régions.

source originale : La Pause Info.fr