« Sécurité sur les plateaux : Monia Aït El Hadj, coordinatrice d’intimité »

Durant cette période estivale, notre équipe de journalistes a décidé de mettre en lumière des activités singulières ou peu connues via la rubrique intitulée « C’est vraiment ton boulot ? ». Nous sommes aujourd’hui le vendredi 21 juillet et nous allons nous intéresser au métier de coordinatrice d’intimité, pour lequel Monia Aït El Hadj partagera son expérience avec nous. Ce rôle méconnu, mais pourtant primordial dans le monde du cinéma et de la télévision, consiste à garantir le respect de l’intimité et de la dignité des acteurs lors des scènes de nudité ou de sexe. Une mission complexe qui demande une grande patience et un sens aigu de la communication.

Le travail de coordinateur d’intimité: un nouveau métier dans le cinéma post #MeToo

Le cinéma a toujours été un lieu où les scènes d’intimité et de nudité ont été omniprésentes. Toutefois, les mouvements #MeToo et les révélations concernant le comportement inapproprié de nombreux acteurs ont conduit à l’émergence d’un nouveau métier dans l’industrie cinématographique : le coordinateur ou la coordinatrice d’intimité.

Ne plus se blesser émotionnellement

Le coordinateur ou la coordinatrice d’intimité a pour mission de garantir que les scènes d’intimité et de nudité se déroulent sans encombre tout en respectant les limites de chacun des acteurs. Cette profession est comparable à celle de la préparation d’une cascade de cinéma. Le corps des acteurs peut être blessé physiquement ou émotionnellement si les scènes ne sont pas bien gérées. Le travail d’un coordinateur d’intimité consiste donc à créer un environnement sûr et respectueux pour tous les acteurs. Les scènes d’intimité doivent être préparées à l’avance en concertation avec les acteurs concernés. Cela leur permettra de s’approprier la scène et de se sentir à l’aise pendant le tournage.

Pas de censure mais une aide professionnelle

Bien que le travail des coordinateurs d’intimité vienne en réponse aux nombreux scandales de harcèlement sexuel qui ont éclaté dernièrement, ce n’est pas à eux de censurer les scènes contenants des images sexuelles ou de nudité. Ce métier est là pour aider les metteurs en scène et les acteurs à créer des scènes crédibles et à les chorégraphier professionnellement.

Un futur prometteur pour les coordinateurs d’intimité

Aujourd’hui, la coordinatrice d’intimité la plus connue en France est Monia Aït El Hadj. Elle a notamment travaillé sur des productions de Netflix tels que Emily in Paris. Même si cette profession est encore récente, les coordinateurs ou coordinatrices d’intimité sont amenés à se développer dans l’industrie cinématographique. Les professionnels sont de plus en plus demandés pour assurer une représentation crédible et professionnelle des scènes d’intimité. L’importance de leur travail est primordiale pour la santé physique et mentale des acteurs et pour préserver l’image de l’industrie du cinéma dans son ensemble, surtout dans le contexte d’aujourd’hui.