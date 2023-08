Sécheresse menaçante : Des poissons pris en charge

Au cœur du département de l’Ain, une situation préoccupante se profile. La rive de la Reyssouze, située à proximité de Bourg-en-Bresse, ainsi que celle de l’Albarine, à Ambérieu-en-Bugey, subissent de plein fouet la sécheresse. Les cours d’eau, privés de pluies régulières, sont dans un état critique. Les conséquences sont nombreuses pour les espèces aquatiques qui peuplent ces régions. Les poissons, notamment, sont les plus touchés. Pour contrer cette situation alarmante, des actions de sauvetage ont été mises en place dans le but de préserver ces espèces fragiles. Voilà pourquoi les habitants de ces régions se mobilisent activement pour aider la nature à se rétablir.

Des rivières asséchées et une faune aquatique menacée

Dans l’Ain, les rivières Reyssouze et Albarine souffrent de la sécheresse estivale, entraînant une raréfaction de l’eau et une élévation de sa température. La faune aquatique est donc menacée. Des bénévoles des sociétés de pêche organisent ainsi des opérations de sauvetage pour préserver les poissons.

Le manque d’eau est tel que des bénévoles récupèrent les poissons à l’aide d’un léger courant électrique, les « pensionnaires piégés« , avant qu’ils ne meurent. Cette situation inquiète les pêcheurs locaux et les non-pêcheurs car elle menace le patrimoine de tous.

Sécheresse et chaleur menacent la vie aquatique

En plus de la raréfaction de l’eau, la température élevée de l’eau, atteignant parfois 18 degrés, nuit gravement à la faune piscicole. Les poissons deviennent moins actifs et ne s’alimentent plus. Face à ce danger, les bénévoles ratissent le fond des rivières et récupèrent les poissons pour les relâcher ailleurs.

Le retour aux sources pour préserver les poissons

Les poissons récupérés sont principalement des truites et des ombres, et sont relâchés quelques kilomètres plus haut dans des eaux plus fraîches. Les opérations de sauvetage se poursuivent alors que l’alerte sécheresse reste d’actualité dans le département de l’Ain.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA