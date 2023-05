Sécheresse historique, Pyrénées-Orientales : saison touristique tendue, mois difficiles

Les Pyrénées-Orientales se préparent à affronter une période touristique difficile en raison de la pénurie d’eau, tandis qu’une portion du département est sur le point de basculer dans une situation de sécheresse critique.

L’année 2023 est marquée par une sécheresse exceptionnelle, conduisant une partie du département des Pyrénées-Orientales à se retrouver en situation de crise en mai. Malgré cela, le tourisme, l’un des moteurs économiques de la région, devrait quadrupler la population estivale. Pour faire face à cette situation, différentes stratégies sont mises en place pour concilier la lutte contre la sécheresse extrême et le tourisme de masse.

A Port-Vendres, dans le sud du département, une petite unité de désalinisation a été installée il y a trois semaines pour fournir un appoint en eau aux agriculteurs et viticulteurs. Bien que symbolique, cette solution est un premier pas vers l’économie d’eau.

Dans les campings du département, on mise également sur la stratégie de la fourmi, en réalisant des petites économies un peu partout. Par exemple, le camping des dunes, qui accueille 3 000 personnes à la belle saison, ne fait plus d’arrosage de ses espaces verts depuis décembre 2023 et a arrêté les toboggans et les jeux d’eau pour enfants de son parc aquatique.

Pour éviter les conflits d’usage et encourager une culture de la sobriété, le préfet a mis en place des chartes dans lesquelles les municipalités, les campings et les agriculteurs s’engagent à préserver l’eau. Les campings doivent ainsi diminuer leur consommation de 35%. Les mairies peuvent également obtenir des dérogations pour les potagers familiaux ou les plantations les plus fragiles.

L’été 2023 sera un test pour voir si le tourisme peut rimer avec civisme en matière d’utilisation de l’eau. Le département souhaite créer et diffuser une culture de la sobriété face à cette situation qui met en péril non seulement l’agriculture et le tourisme, mais aussi la lutte contre les incendies et les 2 000 forages clandestins recensés sur tout le département.