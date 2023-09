Scoop : Le collège des Livaudières fait sa rentrée avec 630 élèves et des projets ambitieux

La rentrée de septembre 2023 sera accueillie avec enthousiasme par le collège des Livaudières situé à Loudéac en Côtes-d’Armor, qui prévoit d’accueillir 630 nouveaux élèves. Les responsables de l’établissement ne manquent pas d’idées pour proposer des projets intéressants qui vont permettre aux étudiants de se divertir tout en acquérant de nouvelles compétences. Les enseignants sont également très motivés et impliqués dans leur mission éducative. Les élèves auront ainsi le plaisir de découvrir un cadre scolaire sain et dynamique où règne la bonne humeur. À n’en pas douter, cette année scolaire sera riche en surprises et en expériences enrichissantes pour tous.

Le collège des Livaudières de Loudéac regorge de projets pour la rentrée 2023

La principale du collège des Livaudières de Loudéac, Ghislaine Lemaître-Gravier, met en avant de nombreux dispositifs et initiatives pour la rentrée de septembre 2023. Cette année, l’établissement compte 630 élèves, dont 11 nouveaux professeurs. Il accueille également une classe Ulis et une section Segpa.

Quatre approches pour définir la dynamique de l’établissement

La principale a élaboré quatre approches de parcours pour définir la dynamique du collège. La première est la santé, avec des démarches de labélisation en cours et une priorité portée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. La seconde est l’épanouissement du jeune à travers le sport, l’éducation à la sexualité, la lutte contre le temps passé sur les écrans et l’anti-gaspillage. La troisième est l’éducation artistique et culturelle, avec notamment le lancement d’une classe orchestre. Enfin, la quatrième est le parcours citoyen, avec différents projets impliquant les élèves sur des problématiques telles que l’environnement, le harcèlement ou la sécurité.

Un bon climat scolaire et une orientation dès la 4e

Le collège des Livaudières peut se targuer d’un bon climat scolaire, avec une baisse significative de l’absentéisme et des passages à l’infirmerie. De plus, dès la 4e, les élèves travaillent sur leur orientation à travers des actions menées en lien avec des partenaires et des entreprises locales. Le collège compte également de nombreux nouveaux arrivants pour la rentrée 2022, parmi lesquels une infirmière, une assistante d’éducation et un second de cuisine.

