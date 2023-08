Scène choquante lors de la messe de l’Assomption à Colombes

Le matin du mardi 15 août 2023, une situation délicate s’est présentée à la paroisse. Les autorités locales sont immédiatement intervenues après avoir repéré un bagage suspect abandonné à l’intérieur de l’établissement. Les forces de l’ordre ont demandé aux fidèles présents dans l’enceinte de quitter les lieux en toute hâte, par mesure de sécurité. Leur requête a été exécutée dans le calme et la coopération. Les forces de l’ordre ont alors établi un périmètre de sécurité et se sont employées à enquêter sur l’origine du sac suspect. La tension était palpable et les esprits angoissés. Après plusieurs heures d’inspection, il a été déclaré que l’objet n’était pas explosif et que la zone avait été sécurisée. Les fidèles ont été autorisés à réintégrer la paroisse en fin d’après-midi. Une situation qui a mis en lumière la question de la sécurité dans les lieux de culte et les mesures à prendre contre les actes de terrorisme.

Evacuation de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Colombes

Une centaine de paroissiens se trouvant dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Colombes ont dû évacuer le lieu de culte en plein office de l’Assomption en raison d’une alerte à la bombe. Les policiers ont demandé aux fidèles de quitter rapidement et calmement les lieux après qu’une valise non identifiée a été repérée. Des rubalises ont été installées autour de l’église, et des démineurs sont arrivés. L’évacuation s’est passée sans incident.

Aucun blessé ni dommage matériel à déplorer

Le doute a été fort heureusement levé une heure après l’évacuation de l’église, mais la messe n’a pas pu reprendre. Le curé de la paroisse, le père Paul, a rassuré les fidèles en soulignant que cette alerte à la bombe n’a provoqué aucun blessé ni dommage matériel et que les fidèles pouvaient continuer à prier la Vierge Marie. Le maire de Colombes, Patrick Chaimovitch, a également exprimé ses regrets, mais a souhaité une bonne fête de l’Assomption aux catholiques et orthodoxes.

Renforcement de la sécurité autour des lieux de culte chrétien

Cette évacuation d’église à Colombes se produit dans un contexte de renforcement de la sécurité autour des lieux de culte chrétien en France. En effet, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé que soit renforcée la sécurité à l’occasion de l’Assomption, en raison du niveau élevé de la menace terroriste en France.

