Scandale : Un footballeur limogé pour avoir choisi la Gold Cup plutôt que le GF38.

Le FC Grenoble 38, évoluant en Ligue 2 de football, a récemment pris la décision de licencier Jordan Tell, son attaquant vedette. En effet, ce dernier a été sanctionné pour avoir fait passer sa participation à la Gold Cup, un championnat regroupant différentes nations d’Amérique du Nord et centrale sous l’égide de la Concacaf, avant ses obligations envers son club. Malgré des engagements pris en ce sens, il a préféré prolonger sa présence sur le terrain afin de défendre les couleurs de la Guadeloupe, plutôt que de respecter les dates de reprise de l’entraînement. Cette décision n’a pas été prise à la légère par le FC Grenoble 38, qui a souhaité marquer le coup de manière à souligner l’importance de la loyauté et de l’engagement envers l’équipe au sein de son effectif. Dans un monde où les compromis sont souvent de mise, le club a tenu à montrer sa fermeté concernant ces valeurs, qui restent primordiales pour le fonctionnement d’une équipe de football de haut niveau.

Le GF38 licencie son attaquant Jordan Tell

Le Grenoble Foot 38 (Ligue 2) a annoncé le licenciement de son attaquant Jordan Tell pour non-respect de ses engagements contractuels envers le club. En effet, ce dernier aurait privilégié sa participation à la Gold Cup de la Concacaf avec la Guadeloupe plutôt que de rentrer pour la reprise de l’entraînement. Le club isérois souligne qu’il avait accepté la participation de Jordan Tell à cette compétition régionale avec la condition qu’il revienne à Grenoble le 27 juin 2022 pour la reprise collective des entraînements, une date qui avait été déposée à la LFP en fin de saison. Malgré plusieurs rappels de la part du club, le joueur n’est pas rentré à la date convenue.

Jordan Tell aurait privilégié la Gold Cup

Jordan Tell, 26 ans, est arrivé libre à Grenoble en janvier 2022 en provenance de Clermont. Il avait signé une prolongation de contrat de deux ans avec le club isérois en janvier dernier. Le Grenoble Foot 38 a permis à Jordan Tell de rejoindre la sélection de Guadeloupe pour la période qui ne gênait pas le club, mais estime que le joueur a clairement privilégié la compétition régionale au détriment de son engagement moral et contractuel envers le club.

La Ligue de Guadeloupe ne peut avoir d’accord avec la FIFA

La Gold Cup de la Concacaf est une compétition régionale d’Amérique du Nord et centrale. Le Grenoble Foot 38 rappelle que la Ligue de Guadeloupe ne peut avoir d’accord avec la FIFA pour la libération des joueurs et que la date de reprise convenu avait été déposée à la LFP en fin de saison. Malgré plusieurs courriers et discussions entre le club et Jordan Tell pour lui rappeler son engagement réciproque, le joueur n’est pas rentré à la date convenue, ce qui a entraîné son licenciement.

