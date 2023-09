Scandale : Entraîneur de patinage artistique accusé de violences

Brian Joubert, autrefois un champion accompli de patinage artistique, a poursuivi sa passion en devenant l’entraîneur de son école de glace à Poitiers. Cependant, son parcours n’a pas été exempt de controverses, car il fait l’objet de plusieurs enquêtes pour des « faits de violences ». Parmi ces enquêtes, l’une vient de la Fédération française des Sports de Glace, qui examine attentivement une série de plaintes et de témoignages contre l’ancien champion. Ces allégations ont sans aucun doute causé une certaine inquiétude chez les membres de la communauté du patinage artistique, et ont jeté une ombre sur la réputation de Joubert en tant qu’entraîneur respecté et compétent. Il est maintenant indispensable d’attendre les résultats de ces enquêtes pour faire la lumière sur ces allégations et savoir exactement ce qui s’est passé. Mais une chose est certaine, cette situation inquiétante pourrait affecter le futur du patinage artistique en France, et remettre en question les normes et les pratiques en matière de violence dans le milieu sportif.

Brian Joubert fait l’objet de plusieurs enquêtes pour « faits de violences »

L’ancien champion de patinage artistique, Brian Joubert, qui est maintenant entraîneur dans son école de glace à Poitiers, est actuellement sous le coup de plusieurs enquêtes pour « faits de violences ». Une enquête a été ouverte par la Fédération française des Sports de Glace, qui s’est engagée à lutter contre toutes les formes de violences. La présidente de la fédération, Gwénaëlle Noury, a confirmé qu’il y avait plusieurs signalements de l’ancien patineur pour ces « faits de violence », recueillis par la fédération ou par la cellule Signal Sport mise en place par le ministère des Sports.

Brian Joubert est entraîneur au club Brian Joubert Poitiers Glace

Brian Joubert a été champion du monde en 2007 et triple champion d’Europe. En 2017, il est devenu entraîneur au sein du club Brian Joubert Poitiers Glace, dont la mère de Brian Joubert est présidente et dont l’ancien président de la fédération française des sports de glace, Didier Gailhaguet, est le trésorier. Didier Gailhaguet a été poussé à la démission pour avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles.

Brian Joubert a été écarté de son poste de président de la Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique

En mai dernier, Brian Joubert a été « écarté par le conseil fédéral de son poste de président de la Commission Sportive Nationale de Patinage Artistique (CNSPA), et, avec cinq autres membres, du comité exécutif de la fédération », selon L’Obs.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA