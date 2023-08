Scandale en Tunisie : Emel Mathlouthi privée de concert après son engagement en Palestine

Le spectacle tant attendu de la célèbre chanteuse tunisienne a finalement été annulé pour des raisons incertaines, mais certains soupçonnent que sa prestation à Jérusalem-Est et à Ramallah en Cisjordanie occupée serait la cause de l’annulation. La diva a déclaré avoir été blâmée pour de prétendues « actions de normalisation » avec Israël. Cette accusation a suscité une vive controverse parmi ses fans et ses collègues artistes, qui ont exprimé leur soutien sans faille à la superstar. Les médias ont également réagi fortement à cette annulation, qualifiant le geste de discrimination culturelle et d’atteinte à la liberté d’expression. Pourtant, malgré l’annulation de son concert, la chanteuse reste positive et déterminée à poursuivre sa carrière artistique en dépit de l’opposition politique qui peut se dresser sur son chemin.

La chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi a dû annuler sa participation au Festival international d’Hammamet en Tunisie, affirmant avoir été accusée de « normalisation » avec Israël après une série de concerts dans les Territoires palestiniens occupés en juillet. Bien qu’elle n’ait pas donné de concert en Israël, sa participation à des spectacles en Palestine a suscité une réaction négative du mouvement international pro-palestinien BDS. Les organisateurs du festival n’ont pas donné de raison officielle pour l’annulation du concert. La chanteuse a nié les accusations de normalisation et a reçu le soutien de BDS, qui a appelé à faire « la distinction entre les artistes qui divertissent les oppresseurs et ceux qui se tiennent aux côtés des opprimés ». Emel Mathlouthi a déclaré que l’annulation était « une attaque personnelle » contre elle et qu’elle avait agi dans le respect des directives du BDS en donnant des concerts pour des publics majoritairement palestiniens.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA