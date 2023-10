Scandale en Marne : les pratiques choquantes d’un élevage où les porcelets sont tués par claquage et castrés sans anesthésie

Ce mercredi, une nouvelle vidéo a été diffusée par l’association L214, venant une fois de plus ébranler nos consciences. Cette fois-ci, c’est un élevage de cochons situé dans le département de la Marne qui est mis en cause. Les images filmées sont glaçantes, choquantes, faisant frissonner d’indignation tout être doté d’un soupçon de sensibilité. On y voit des porcelets, innocents et vulnérables, être violemment jetés au sol, leur vie brutalement volée. Cette cruauté insoutenable est tout simplement inacceptable, voire inhumaine. Face à une telle barbarie, il est essentiel d’agir et de réagir. C’est pourquoi une plainte a été déposée, afin que justice soit rendue pour ces êtres innocents dont l’existence a été tristement et injustement interrompue.

Une vidéo dévoile des maltraitances dans un élevage intensif situé à Corbeil

Mercredi 4 octobre, l’association L214 a publié une vidéo dénonçant des maltraitances contre des cochons dans un élevage intensif situé à Corbeil, dans la Marne. Cet élevage appartient à la coopérative Cirhyo, l’un des leaders du marché du porc. Suite à la publication de la vidéo, une plainte a été déposée pour sévices graves et mauvais traitements sur animaux.

Des conditions insalubres et des pratiques illégales dans l’élevage

Les images tournées par L214 entre mai et septembre révèlent des scènes choquantes : des porcelets claqués au sol pour être abattus et castrés « à vif » ainsi que des truies frappées avec des truelles afin qu’elles se lèvent. L’association dénonce également des conditions insalubres dans cet élevage qui compte environ 4 000 animaux.

L’association en appelle au ministre de l’Agriculture pour interdire ces pratiques

L214 demande au ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, d’interdire le claquage des porcelets et toute forme de castration. En effet, la castration à vif sans antidouleur est interdite depuis janvier 2022, tout comme la coupe des queues de façon routinière depuis 2003. L’association espère que cette affaire permettra de mettre en lumière les pratiques illégales et d’amener à des mesures plus strictes pour garantir le respect du bien-être animal dans les élevages.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA