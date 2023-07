Scandale : Braconnier arrêté pour meurtre de sanglier en zone protégée des Pyrénées

C’était dans le Parc naturel de l’Alt Pirineu, un écrin naturel où se nichent des espèces protégées telles que l’ours brun et où la chasse est interdite. Les Agents Ruraux guettaient les braconniers qui ne respectent pas la réglementation en la matière. Ils ont ainsi intercepté un individu alors qu’il tirait deux coups de feu sur un sanglier. Ce dernier avait été pris au piège dans un collet, méthode qui est non seulement illégale mais qui constitue également un danger grave pour ces animaux protégés, présents en nombre dans ce parc. Les conséquences écologiques de ces actes sont en effet désastreuses et peuvent causer une perturbation importante de l’écosystème fragile de la région. Face à ces menaces, les autorités compétentes se mobilisent pour protéger ces espèces en voie de disparition.

Interception d’un braconnier dans le parc naturel de l’Alt Pirineu

Le braconnage d’un sanglier pris dans un collet

Les Agents Rurals ont arrêté un individu pour braconnage dans le Parc naturel de l’Alt Pirineu, non loin de la frontière andorrane et française. L’homme avait tiré deux coups de feu sur une femelle sanglier piégée dans un collet métallique, une méthode illégale et non sélective. Le communique des Agents Rurals, publié le vendredi 14 juillet 2023, stipule que cette pratique est un vrai danger pour les nombreuses espèces protégées présentes dans la zone, telles que l’ours brun.

Le chasseur a été pris en flagrant délit par les agents du Groupe Spécial Poisons et Anti-Braconnage (GEVA) qui étaient sur place. Les faits se sont déroulés pendant la période autorisée de chasse de sangliers, du 4 septembre 2022 au 26 mars 2023. La prochaine période de chasse débutera le 3 septembre 2023 et se terminera le 31 mars 2024.

Les collets sont strictement prohibés

Ce braconnier a également utilisé des collets métalliques, une autre infraction grave, car cette méthode de chasse est prohibée et considérée comme une pratique non sélective pouvant mettre en danger d’autres espèces. L’ours brun, une espèce en voie d’extinction, est présent de manière permanente dans cette zone des Pyrénées et pourrait être mis en danger par cette pratique.

Les infractions à la loi sur les protections des animaux ont été transmises au Tribunal de Lérida qui va engager des poursuites à l’encontre du braconnier. Les gardes forestiers ont confisqué le sanglier mort, l’arme, les munitions et les collets.

Appel à la vigilance

Les gardes forestiers demandent aux habitants et aux randonneurs de signaler rapidement s’ils trouvent des collets illégaux dans la nature, sans toucher aux animaux qui pourraient s’y trouver piégés. Ils appellent également à la vigilance quant à l’utilisation de méthodes de chasse légales et sélectives pour préserver la vie sauvage du parc naturel de l’Alt Pirineu.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr