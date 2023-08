Scandale : banderole Mort aux écolos lors fête Corrézienne

Pour l’édile en question, il ne faisait aucun doute que la banderole déployée sur le char de la traditionnelle fête de la Saint-Bernard, organisée ce dimanche 20 août 2023 à Perols-sur-Vézère, en Corrèze, était un trait d’humour. Malheureusement pour lui, il se trouve que les militants écologistes présents ce jour-là ne l’ont pas du tout pris ainsi. Tout avait pourtant bien commencé avec le départ du défilé de chars, dont celui conduit par le maire, arborant fièrement ladite banderole censée susciter le rire. Toutefois, il semble que l’effet escompté n’ait pas été vraiment au rendez-vous et que le « Mort aux écolos » ait plutôt suscité l’indignation.

Le maire de la commune se défend de toute intention malveillante

Le maire, Alain Fonfrede, a appelé à relativiser l’événement et à ne pas dramatiser. Selon lui, il n’y avait aucun appel à la violence et ce slogan avait seulement pour but de distraire les villageois et les touristes. Le maire explique que les jeunes avec des fusils étaient tout à fait inoffensifs, étant seulement des fils d’agriculteurs, d’artisans, ou de commerçants.

Des réactions vives de la part de certains militants écologistes

Amandine Dewaele, conseillère régionale écologiste de Nouvelle-Aquitaine, a vivement réagi à l’événement, considérant que les jeunes avaient des fusils et non des jouets. Selon elle, ce message est grave et peut inciter à la violence. Marine Tondelier, la secrétaire générale d’Europe Écologie – Les Verts, estime que ce slogan pourrait inciter à la violence envers les militants écologistes et s’est exprimée sur Twitter. Le groupe écologiste au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine envisage de déposer plainte. Toutefois, le maire de Pérols-sur-Vézère a reçu des messages d’écologistes locaux le soutenant, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une plaisanterie.

