Scandale à la Coupe du Monde de rugby : supporters privés du coup d’envoi à Marseille

Le samedi 9 septembre 2023 à Marseille, le match de rugby entre l’Argentine et l’Angleterre pour la Coupe du Monde était l’événement sportif du jour. Cependant, certaines personnes ont choisi de ne pas acheter de tickets et de contourner le système de sécurité en accédant à l’intérieur du stade Vélodrome après le coup d’envoi. Bien qu’aucune information n’ait encore été divulguée quant à l’identité de ces supporters, la sécurité du stade est actuellement en train de revoir et de renforcer ses protocoles pour empêcher une telle situation de se reproduire à l’avenir. Les raisons pour lesquelles ces individus ont choisi de prendre un tel risque sont également inconnues, ce qui soulève de sérieuses préoccupations pour les organisateurs de l’événement et les autorités locales en charge de la sécurité.

Le top départ de la coupe du monde de rugby à Marseille

Le samedi 9 septembre 2023, la coupe du Monde de rugby a débuté à Marseille avec le match entre l’Argentine et l’Angleterre. Cependant, vingt minutes avant le coup d’envoi, certains supporters n’avaient pas encore pu entrer dans le stade Vélodrome, causant des inquiétudes pour la première de cet événement dans la cité phocéenne.

Des conditions d’accès difficiles

La venue de la coupe du Monde de rugby a ravivé l’engouement des supporters, notamment des anglais et des argentins visibles dans la ville depuis plusieurs heures auparavant. Cependant, les conditions d’accès au stade étaient difficiles, avec une affluence immense et une situation chaotique pour certains supporters arrivés tardivement. En effet, beaucoup ont pensé qu’il fallait accéder par le parvis du Rond-Point du Prado, créant un attroupement devant le stade et laissant certains supporters dans l’impossibilité d’assister au match. Des journalistes anglais ont même qualifié la situation d' »horrible ».

Ouverture de l’Allée Ray Grassi pour résoudre la situation

Il s’est avéré que le parvis Ganay, proche du métro Dromel, était un autre accès possible, inconnu de beaucoup de supporters. Devant la gravité de la situation, l’Allée Ray Grassi, qui permet de rejoindre l’autre côté du stade et qui était condamnée auparavant, a finalement été ouverte. Cette solution a permis à beaucoup de supporters d’arriver à temps pour le match et de limiter les retards, mais certains garderont sûrement un mauvais souvenir de leur expérience marseillaise.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA