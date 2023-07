Scandale à Fougères : Un passeport refusé à cause d’un SMS non lu !

À l’âge respectable de 85 ans, Henri Chopin ne se laisse pas dicter sa conduite de manière impunie. Ayant constaté les difficultés liées à l’obtention de papiers d’identité, il ne peut s’empêcher de pousser un coup de gueule retentissant. Ce système administratif qui rend les démarches nécessaires à l’obtention de ces précieux documents si laborieuses est pour lui source de frustration. Mais plus encore que cela, c’est l’omniprésence des alertes par SMS qui l’irrite au plus haut point. Selon lui, cette pratique qui vise à faciliter la communication entre l’administration et les demandeurs alourdit considérablement la procédure et manque de considération à l’égard des personnes les plus âgées qui ne sont pas familiarisées avec cet outil technologique.

Quand la fracture numérique impacte les démarches administratives

Henri Chopin, un habitant de Fougères, dans le département d’Ille-et-Vilaine (Bretagne), âgé de 85 ans, s’est rendu au service état-civil pour récupérer ses nouveaux papiers : carte d’identité et passeport. Mais malheureusement pour lui, son dossier a été jugé périmé, car il aurait dû se présenter avant le 7 juin. Henri Chopin a donc dû refaire toutes les démarches et payer de nouveau des frais, soit 86 € pour le passeport et 25 € pour sa carte d’identité. Il a exprimé sa colère avec une affirmation sans équivoque : « Je ne suis pas une vache à lait ».

Une histoire tristement symbolique de la fracture numérique ? Probablement. Car Henri Chopin ne connaît rien sur Internet et n’a jamais utilisé de téléphone portable de sa vie. La plupart des démarches administratives se font désormais en ligne, mais il n’a pas regardé ses messages et ne sait pas comment les SMS fonctionnent. Ce qui a causé la rupture de la chaîne de communication avec le service de l’état-civil.

La ville de Fougères a rappelé que les SMS sont diffusés directement par l’État, et que la ville réalise les papiers d’identité au nom de l’État, dans un cadre très encadré. Pour les personnes en rupture avec le numérique, la ville assure avoir mis en place un schéma spécifique : lorsqu’une personne ne possède pas de portable, un appel en direct est organisé pour l’informer de l’arrivée des papiers en mairie. Mais encore faut-il que la ville soit au courant de cette information.

Dans le cas d’Henri Chopin, il avait indiqué un numéro de portable, sans préciser qu’il ne lisait pas ses SMS, ce qui a causé le problème. La ville a également appelé Henri Chopin deux semaines avant l’échéance pour l’informer de la fin de validité de son dossier. Mais malheureusement, il n’a pas écouté le message vocal.

Cette histoire souligne l’importance de prendre en compte la fracture numérique lors des démarches administratives. Les personnes ne maîtrisant pas les technologies doivent absolument indiquer leur situation, afin de bénéficier d’un schéma spécifique. Les services administratifs doivent également être sensibilisés à cette problématique pour éviter les erreurs et les malentendus. Enfin, il est important de rappeler que la communication ne doit pas être exclusivement numérique, mais doit aussi passer par des canaux plus traditionnels tels que le courrier postal ou les appels téléphoniques.

source : actu.fr