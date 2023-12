Saviez-vous que les chiens et les chats peuvent être des donneurs de sang et sauver des vies?

Les animaux qui sont sains, à jour de leurs vaccins et qui n’ont jamais reçu de transfusion sont les seuls à pouvoir donner.

Le don de sang : une cause pour les animaux aussi

Savez-vous que nos animaux de compagnie peuvent aussi être des donneurs de sang pour aider d’autres animaux malades ou victimes d’accidents ? La revue Bâtard et l’agence créative We Are Social ont lancé l’opération #BatardDonneur pour sensibiliser les propriétaires de chiens à cette cause. L’objectif est de créer une grande base de données de donneurs de sang canins. Voyons ensemble en quoi consiste ce geste solidaire chez nos amis à quatre pattes.

Quels animaux peuvent donner leur sang ?

Seuls les animaux « médicalisés » comme les chiens, les chats, les chevaux et les furets peuvent donner leur sang. Tout comme pour les humains, il y a des critères à remplir : être en bonne santé, à jour de vaccination et n’ayant jamais été transfusé. De plus, un poids minimum est requis : 25 kg pour les chiens, et 4 kg pour les chats. Pour ce qui est de l’âge, les animaux de moins de douze mois et plus de 8 ans ne seront pas acceptés.

À qui l’animal peut-il donner son sang ?

La plupart des transfusions se font au sein d’une même espèce, mais il existe des cas de transfusions d’une espèce à une autre. Il est également important de noter que les chiens et les chats ont un groupe sanguin, avec des critères de compatibilité similaires à ceux des humains. Les chiens ayant un rhésus négatif sont les plus généreux.

Comment se déroule le prélèvement ?

Avant de devenir un super-héros pour les animaux malades, votre compagnon devra être examiné par un vétérinaire et être jugé apte au don. Ensuite, le prélèvement de sang se fait généralement au niveau du cou, et la quantité prélevée dépend du poids de l’animal. L’intervention dure entre dix et trente minutes et peut se faire avec ou sans anesthésie.

Que devient le sang prélevé ?

Une fois le sang recueilli, il peut être immédiatement injecté à un animal souffrant d’hémorragie, stocké pendant 30 jours maximum ou transformé en préparations à base de globules rouges ou de plasma. Les animaux peuvent donner leur sang tous les trois mois.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA