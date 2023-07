Sauvez votre enfant de la noyade : Les astuces pour éviter les accidents dans les piscines privées.

Les baignades à la piscine durant les après-midis estivaux peuvent rapidement s’avérer être un danger pour les jeunes enfants et les adolescents encore peu habiles nageurs. Il est donc important de prendre certaines précautions pour éviter tout accident fâcheux. Et pour cause, près d’un quart des noyades accidentelles survenues en France l’an dernier ont eu lieu dans une piscine. Pour pallier à cela, certains prennent la décision de suivre des cours de natation afin d’acquérir les fondamentaux nécessaires pour se mouvoir dans l’eau en toute sécurité. Les sensibilisations à la prévention des noyades et au respect des règles de sécurité dans une piscine sont également primordiales pour un été sous le signe de la détente et du bien-être.

Noyades en piscine : comment prévenir les accidents chez les enfants ?

Les chiffres alarmants des noyades en piscine chez les enfants

Chaque année, les noyades accidentelles en piscine sont responsables de 26% des décès de jeunes enfants. Par ailleurs, la noyade en piscine est la première cause de décès accidentels chez les enfants. En effet, plus de 56% de ces accidents ont lieu dans des piscines privées familiales, alors que 23% ont lieu dans des piscines privées à usage collectif et 21% dans des piscines publiques et privées payantes. Les jeunes enfants de moins de six ans sont particulièrement vulnérables à ce type d’accidents et sont les premières victimes.

Apprendre à nager pour prévenir les accidents

Pour éviter ces accidents, apprendre aux enfants à nager est la meilleure solution. Dans la ville de Nîmes, Julia et Emilie, respectivement âgées de cinq ans et deux ans et demi, prennent des cours de natation pour apprendre les premiers gestes essentiels à la nage. Lors de ces cours, animés par une maître-nageuse, les deux sœurs apprennent à se sentir à l’aise dans l’eau et à réagir en cas de problème, comme savoir faire la planche sur le dos pour se sauver. Ces cours sont également un moyen pour les enfants d’apprendre à nager sous l’eau ou sur le dos en toute sécurité. Les progrès accomplis par les deux fillettes rassurent leur grand-mère Christine Sacoman, qui estime que ces cours sont indispensables pour que les enfants sachent comment agir en cas de chute accidentelle dans la piscine.

Les cours collectifs pour ceux qui n’ont pas de piscine privée

Pour les parents qui n’ont pas de piscine privée, les cours collectifs de natation sont une solution pratique pour apprendre aux enfants les gestes techniques pour ne pas se noyer. Dans une piscine municipale, les élèves apprennent à faire l’étoile sur le ventre puis sur le dos, des flottaisons et à crier à l’aide en cas d’urgence. Ces techniques sont de véritables atouts qui permettent aux enfants de profiter des joies de l’été en toute sécurité.

En enseignant les gestes essentiels de la nage aux jeunes enfants, on peut prévenir les accidents de noyade en piscine. Les cours de natation sont donc indispensables pour la sécurité de tous les enfants, qu’ils disposent ou non d’une piscine privée.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr