Sapeurs-pompiers et sauveteurs français au Québec pour combattre feux de forêt : humilité et expertise

Une équipe française composée de sapeurs-pompiers et de secouristes de la protection civile, ayant quitté Marseille, devrait arriver jeudi soir à Québec. Leur objectif est d’apporter leur soutien aux équipes canadiennes qui se battent depuis plusieurs jours contre d’immenses incendies de forêt.

Au total, 109 femmes et hommes composent ce détachement. Jeudi matin, dans le hall de l’aéroport de Marignane, les visages sont déjà concentrés. Car les jours à venir s’annoncent intenses : dans la province de Québec, devenue l’épicentre des incendies, le contingent français sera chargé de « briser » l’avancée des flammes, notamment en provoquant des contre-feux tactiques. « On fait des feux nous-mêmes pour diriger le feu, explique Bruno Ulliac, contrôleur général des sapeurs-pompiers, pour l’obliger à aller dans un sens lorsqu’on ne peut pas le maîtriser. C’est une technique particulière, qu’on emploie aussi en France lorsque les conditions météorologiques sont favorables et qu’il n’y a pas de risques sur le terrain pour la population et pour nos sapeurs-pompiers. »

Des opérations de forestage et de traitement de lisières sont également prévues. Les pompiers français partageront leur expertise. « Avec toute l’humilité qu’il faut avoir dans ces grands incendies, on y va avec notre expertise, pour apporter tout ce que l’on peut à nos collègues canadiens », souligne François Pradon, chef de l’état-major de la sécurité civile.

Dans ce contingent, on trouve des secouristes et des pompiers professionnels, mais aussi des volontaires comme Romain, basé dans une petite caserne de l’Hérault, près de Béziers. C’est sa première mission à l’étranger. « Je suis viticulteur, à mon compte. Donc, heureusement que j’ai la famille et les amis qui sont là pour gérer l’exploitation et m’aider à passer ces trois semaines d’absence. Mon métier fait que j’ai un rapport particulier avec la terre, donc c’est important pour moi d’aller combattre ces feux. »

Le retour de ce détachement est prévu avant la fin du mois, pour être prêt à combattre les incendies de l’été en France.