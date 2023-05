Santé: Proposition de loi pour un congé menstruel de 13 jours/an – crampes, fatigue, maux de tête

Les crampes, l’épuisement et les migraines sont quelques exemples de manifestations liées aux menstruations douloureuses. Le vendredi 26 mai, des représentants écologistes ont soumis une proposition législative dans le but d’introduire un congé menstruel. Ce dernier préconise 13 jours d’absence par an, bien que certaines sociétés n’aient pas attendu l’adoption de cette mesure pour l’instaurer.

Un jour de congé additionnel pour les règles douloureuses est déjà une réalité pour Jessica Lhez, ébéniste à Labège (Haute-Garonne). Si elle en éprouve le besoin, elle peut profiter de cette journée de repos. Elle précise : « On est debout toute la journée, on porte des charges lourdes. Avec les règles, on peut être fatigué ». Son employeur confirme que ce congé a été bénéfique pour l’entreprise : « Sur un an d’utilisation, on a 10 journées posées et cela n’a gêné en aucun cas la production », explique-t-il.

L’Espagne, pionnière européenne en la matière

Les écologistes ont déposé une proposition de loi pour étendre ce dispositif à l’ensemble du pays. Si elle est votée, les femmes pourraient avoir droit à un congé travail de 13 jours par an et 100 jours de carence. Toutefois, certaines associations craignent que ce congé menstruel nuise aux femmes sur le marché du travail. Violaine de Filippis Abate, porte-parole de « Osez le féminisme », met en garde : « La loi pourrait causer des discriminations, car les employeurs pourraient se poser la question car Madame peut partir en congé menstruel tous les mois ». La France pourrait suivre l’exemple de l’Espagne, premier pays d’Europe à avoir instauré ce congé.