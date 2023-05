Santé: Pénurie inquiétante d’infirmières aux États-Unis, manque de milliers

Les personnels infirmiers constituent le pilier central des services de santé à travers le monde. Cependant, aux États-Unis, il existe une pénurie notable d’infirmières et d’infirmiers dans plusieurs États, qui se chiffre en dizaines de milliers.

Selon le syndicat national des infirmiers et les données statistiques, le Nouveau-Mexique est actuellement l’État le plus affecté par la pénurie d’infirmières. La moitié des hôpitaux de cet État du Sud déclarent avoir moins d’infirmières que nécessaire. Le Vermont, le Rhode Island, la Virginie occidentale et l’Arizona sont également confrontés à une pénurie de personnel soignant. Toutefois, c’est la Californie qui devrait subir la pire pénurie d’infirmières du pays au cours des dix prochaines années, avec un déficit d’environ 45 000 infirmières d’ici 2030. Le Texas aura besoin de près de 16 000 infirmières supplémentaires, 11 000 au New Jersey, un peu moins en Caroline du Sud et 5 400 en Alaska.

Au total, pour pallier cette pénurie, il sera nécessaire de former 1,2 million d’infirmiers et d’infirmières aux États-Unis d’ici à 2030.

Délaissement du métier et manque de budget pour la formation

La pandémie de Covid-19 a soumis les personnels de santé à une rude épreuve, rendant la profession moins séduisante pour les jeunes générations. Près de quatre nouvelles infirmières sur dix affirment vouloir changer d’emploi après seulement un an. De plus, il y a actuellement 4,2 millions d’infirmières diplômées aux États-Unis, dont la majorité a plus de 50 ans. L’âge moyen est de 52 ans, et bon nombre d’entre elles prévoient de prendre leur retraite au cours des dix prochaines années.

Enfin, le pays peine à former les infirmiers de demain. Près de 200 000 postes sont à pourvoir chaque année aux États-Unis. Cependant, en 2019, plus de 80 000 candidats ont été refusés dans les écoles d’infirmières et 91 000 en 2021, en raison d’un manque de budget, de salles de classe et, surtout, de professeurs pour enseigner la profession.