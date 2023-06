Santé: Fréquences sonores – arnaque ou guérison miracle? Les impacts expliqués

Les fréquences sonores sont de plus en plus présentes sur les plateformes telles que les réseaux sociaux et YouTube. Elles sont souvent présentées comme des solutions aspectaculaires qui ont des effets positifs sur le bien-être et la santé des individus. Cependant, il semble que cela dissimule en réalité des stratagèmes visant à promouvoir des remèdes miraculeux.

De plus en plus, des escrocs exploitent la musique pour réaliser des profits financiers. On trouve des centaines de vidéos sur YouTube qui diffusent des fréquences sonores prétendument thérapeutiques contre le choléra, le diabète ou encore le sida. Ces vidéos accumulent des millions de vues et reçoivent de nombreux éloges.

Sur une de ces pages, un « chercheur en médecine sonore » vend un pack de six fréquences sonores pour 149 euros. Il prétend ne pas avoir étudié la médecine, mais avoir travaillé pour d’importants magazines musicaux et être un chercheur utilisant des outils pour expliquer comment cela fonctionne.

La musicothérapie peut être utilisée dans les hôpitaux

Ces fréquences dites « miracle » sont également accessibles sur des plateformes musicales, toujours avec des promesses de bienfaits pour le corps. Cependant, écouter ces fréquences pour guérir n’a aucun fondement scientifique. La musicothérapie est effectivement utilisée par certains hôpitaux, mais seulement pour soulager les patients, et non pour les guérir.

Selon le professeur Pascal Leprince, ces fréquences dites miracles n’ont rien à voir avec la musicothérapie et ne doivent pas être confondues avec les véritables traitements médicaux. Il souligne que ces fréquences ne sont pas nuisibles, mais qu’il s’agit tout de même de charlatanisme.