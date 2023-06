Santé : est-ce judicieux d’obliger les médecins à s’installer dans les déserts médicaux ?

À partir du lundi 12 juin, les parlementaires discutent d’un projet de loi dont l’objectif est d’encourager les docteurs à exercer dans les zones sous-dotées en professionnels de santé. Quelles sont les solutions pour faire face à cette carence ? Damien Mascret, médecin et journaliste, nous éclaire sur ce sujet lors du plateau du 19/20.

La pénurie de médecins dans certaines régions est un problème majeur, c’est pourquoi les députés commencent à discuter, à partir du lundi 12 juin, de mesures incitatives pour encourager les médecins à s’installer dans ces zones. Cependant, il faut d’abord considérer le nombre de médecins présents sur le territoire français. Comme le souligne Damien Mascret, « il faut arrêter de penser qu’il y a de plus en plus de médecins et que c’est leur mauvaise répartition qui explique tout. Certes, le nombre de médecins a globalement augmenté, passant de 215 000 à 234 000 depuis 2010, mais la réalité est que le nombre de médecins salariés augmente, tandis que celui des médecins libéraux, qui ne sont pas aux 35 heures, est passé de 56 000 à 46 000 pendant la même période ».

La fin du numerus clausus n’y changera rien

La suppression du numerus clausus ne contribuera pas grand-chose à la situation. Cette mesure permettra de former 10 300 médecins par an, au lieu de 8 500. D’où l’idée de contraindre les médecins à s’installer dans les déserts médicaux. Pour le docteur Mascret, il s’agit d’une « fausse bonne idée ». « On constate que la situation se détériore dans les régions rouges, surtout au centre de la France, tandis qu’elle s’améliore sur les littoraux, les frontières et les grandes villes, souligne-t-il. Mais c’est un problème d’attractivité territoriale. Si l’on commence à imposer ou interdire des installations libérales, les jeunes médecins choisiront simplement de se salarier. On aura juste précipité la fin de la médecine libérale ».

Nos sources

Ordre des médecins

Liste incomplète