Santé : dégradation du sommeil chez les Français – causes et conséquences

Les individus en France dorment moins longuement et de manière moins satisfaisante qu’auparavant. Examinons cet enjeu de plus près au travers de quelques données.

Les Français sont-ils fatigués ? Au cours des 30 dernières années, ils ont perdu 1h30 de sommeil chaque nuit. En 2023, ils dorment en moyenne 6h58 les jours de semaine et 40 minutes de plus le week-end, ce qui est insuffisant selon les experts. De plus, un tiers des dormeurs se plaignent de la mauvaise qualité de leur sommeil, et 80% d’entre eux se réveillent au moins une fois dans la nuit.

Se détacher des écrans une heure avant de dormir

Parmi les principales causes de ce manque de sommeil, on trouve la surcharge de travail et le stress. En effet, 35% des personnes souffrant d’anxiété affirment avoir des problèmes d’insomnie. De plus, la moitié des Français consultent leur téléphone portable avant de se coucher, ce qui n’est pas recommandé. Pour s’endormir plus facilement, il est conseillé de s’éloigner des écrans au moins une heure avant de dormir. La température idéale de la chambre à coucher devrait être comprise entre 16 et 19°C. Enfin, dormir à deux pourrait permettre d’augmenter de 15% la part de sommeil profond.