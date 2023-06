Santé: Comprimé prometteur pour guérir le cancer du poumon – Grands espoirs

Un traitement récemment révélé diminue de manière significative (51 %) la probabilité de mourir du cancer du poumon. De quoi est-il composé et quel est son mécanisme d’action ? Clarifications.

Le traitement a été expérimenté sur des patients souffrant de la forme la plus courante du cancer du poumon, appelée « non à petites cellules ». 680 patients ont été choisis pour cette étude. La moitié d’entre eux ont reçu la molécule Osimertinib, tandis que l’autre moitié a reçu un placebo. Cinq ans plus tard, 88 % des patients ayant reçu le traitement étaient encore en vie, contre 78 % dans le groupe témoin. « C’est un médicament administré par voie orale qui pénètre dans les cellules cancéreuses. On le prend une fois par jour et, une fois dans les cellules, il bloque la prolifération de la cellule et parfois la tue », explique Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à l’Institut Gustave Roussy.

Un traitement personnalisé

Le traitement est destiné aux patients qui ont été opérés et dont la tumeur présente certaines mutations génétiques. Il s’agit d’une thérapie ciblée, déjà utilisée pour le cancer du sein et qui offre de grands espoirs. « Cela montre que pour chaque cancer, on se dirige vers un traitement personnalisé. On l’a avec les thérapies ciblées, et on l’aura peut-être demain avec les vaccins thérapeutiques », analyse Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions. En France, ce nouveau traitement devrait bénéficier à plusieurs centaines de patients sur les 46 000 diagnostiqués chaque année avec un cancer du poumon.