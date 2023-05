Santé : Causes des AVC – Pollution, Tabagisme, Alcool, Révèle une Étude sur le 12/13

Les facteurs tels que la pollution, la consommation de cigarettes et d’alcool pourraient être liés à la survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Cela est mis en avant par une recherche expliquée lors de l’émission du 12/13, le vendredi 12 mai, par le reporter Damien Mascret.

Chaque année en France, plus de 120 000 personnes sont admises à l’hôpital suite à un accident vasculaire cérébral (AVC). Ce nombre est sans doute sous-estimé étant donné que certains AVC de faible intensité peuvent passer inaperçus. Les chercheurs étaient déjà au courant que la pollution, notamment celle générée par les particules fines, augmentait les risques de migraines et de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Cependant, des scientifiques japonais ont voulu aller plus loin et chercher si l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique nous rendait aussi plus vulnérables aux AVC, comme l’explique Damien Mascret, journaliste médical et médecin, présent sur un plateau de télévision le vendredi 12 mai.

Les chercheurs ont utilisé deux groupes de souris pour leur étude, et ont exposé un des groupes pendant une semaine à un niveau de pollution équivalent à celui de Pékin. Ensuite, ils ont induit un AVC chez les animaux. Ils ont constaté que les souris ayant été exposées à la pollution ont subi des AVC plus graves et ont eu une récupération moins efficace.

Tabac et alcool, facteurs aggravants

Il semble que des effets similaires se produisent chez l’être humain. De nombreux indices pointent dans cette direction, mais il est important de rappeler qu’il existe également d’autres facteurs de risque que nous pouvons essayer d’éviter. Le premier d’entre eux est le tabagisme, qui augmente le risque d’AVC de 197 %. Il est également recommandé de pratiquer une activité sportive régulière, car cela réduit les risques d’AVC de 26 %. En ce qui concerne l’alcool, la consommation d’un verre par jour augmente le risque d’hémorragie cérébrale de 50 %. De plus, les excès ponctuels d’alcool sont également à risque : en consommant plus de 5 verres d’alcool au moins une fois par mois, le risque d’hémorragie cérébrale augmente de 59 %, conclut le journaliste.

