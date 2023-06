Santé: Bercy cible les arrêts maladie pour réduire dépenses et absentéisme au travail

Le gouvernement envisage de réduire les dépenses liées aux congés maladie, dont le montant a augmenté de 8 % en un an. Certaines solutions pourraient inclure de faire supporter les coûts aux entreprises ou de réduire les indemnisations versées aux employés en arrêt maladie.

La hausse des arrêts de travail, qui a atteint 8% en un an, est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Cette augmentation représente un coût de plus en plus important pour les finances publiques, et n’est pas toujours justifiée, selon Bercy. « Cela représente une dépense totale de 16 milliards d’euros par an. Il y a des arrêts maladie qui sont justifiés: c’est normal, il faut les indemniser. Ensuite, il y a des abus. Et les abus, il faut les contrôler et les sanctionner », déclare Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances.

Inquiétude des employeurs et des syndicats

Afin d’endiguer la hausse des coûts liés aux arrêts maladie, le gouvernement envisage de responsabiliser les employeurs en les obligeant à prendre en charge une partie des arrêts de travail. Une proposition qui ne convainc pas Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la CPME : « Les employeurs supportent déjà une partie des coûts. Si cela se traduit simplement par une ponction supplémentaire financière sur l’employeur, cela ne résoudra en rien le problème », estime-t-il.

Les syndicats, quant à eux, craignent une diminution des indemnités liées aux arrêts maladie à long terme, d’autant plus que le taux d’absentéisme augmente, en particulier chez les jeunes et les cadres. Le gouvernement pourrait également exiger davantage de contrôles de la part des médecins prescripteurs, une initiative vivement critiquée par les professionnels de la santé.